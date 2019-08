Caspers veganervenner i skattely

De bryster sig af at levere sunde økologiske måltider til familier, og på Simple Feasts hjemmeside går de med investorer som Casper Christensen til kamp for grøntsager og klimaet.

Alt sammen sympatiske træk, men bag de gode intentioner gemmer der sig en selskabskonstruktion, som ender i et kendt skattely.

Kitchen Feast Aps, der står bag Simple Feast, er nemlig ejet af et selskab med base i amerikanske Delaware. Delstaten er kendt som et skattely, og blandt andet derfor er der flere firmaer end privatpersoner, som har adresse i Delaware.

Placeringen af selskabet bag Simple Feast vækker opsigt hos Lars Koch, der er direktør i Mellemfolkeligt Samvirke:

- Hvis man har en ambition om at bidrage til et bedre samfund, er det at betale sin skat en af de vigtigste måder at bidrage til samfundet på. Hvis man opretter et selskab, der kan trække penge ud af et skattely, er det problem, siger han til Ekstra Bladet.

Simple Feast blev grundlagt i 2015 af Jakob Nordenhof Jønck og Thomas Stilling Ambus. Samme år blev de begge forgyldt, da deres tidligere projekt, løbe-app'en Endomondo, blev solgt til et amerikansk firma.

Jacob Jønck, tv, er medstifter af Simple Feast. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Ifølge Torben Bagge, skatteadvokat og ekstern lektor i skatteret, muliggør selskabskonstruktionen bag de grønne måltidskasser, at man kan undgå at betale skat.

- Det setup, man har, muliggør, at man kan flytte penge til USA, som man ikke skal betale skat af, fordi man er placeret i et skattely, hvor der ikke er nogen skattebetaling, forklarer han om Simple Feasts virksomhedsstruktur.

Ikke ulovligt

Både Lars Koch og Torben Bagge understreger, at der ikke er noget ulovligt ved, at Simple Feast er ejet af en virksomhed med base i Delaware.

- Der kan jo være nogle kommercielle grunde til, at man ejes af en virksomhed, der tilfældigvis ligger i et skattely. Jeg har dog umiddelbart svært ved at se den forretningsmæssige sammenhæng i, at man er placeret i Delaware, der tilfældigvis er et skattely, siger Torben Bagge til Ekstra Bladet.

Såfremt Simple Feast vil ind på det amerikanske marked og levere måltidskasser i Delaware, giver det god mening, at virksomheden har adresse i det kendte skattely, lyder det fra både Torben Bagge og Lars Koch.

Men det har der siden stiftelsen ikke været tegn på.

Det seneste regnskab fra selskabet bag Simple Feast viser et underskud på omkring 40 millioner kroner, men hvis selskabet eksempelvis bliver solgt, kan skattely-modellen blive aktuel, vurderer Torben Bagge:

- I det omfang at man måtte komme til mange penge, er muligheden den, at man kan flytte penge til et sted på jordkloden, hvor man kan trække dem ud uden at skulle betale skat.

- Vi kan ikke sige noget om deres motiv, men vi kan konstatere, at de har muliggjort det.

Sagt af Jakob Jønck Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Jakob Jønck om, hvorfor selskabet bag Simple Feast har hjemme i en amerikansk stat, der ofte sættes i forbindelse med skattely. Umiddelbart en disposition, der ligger langt fra de tanker, han luftede overfor Berlingske sidste efterår. Her sagde rigmanden blandt andet: - Kapitalismen har spillet fallit, fordi den er utæmmet. - Jeg savner et erhvervsliv med ledere, der tager stilling til samfundsmæssige spørgsmål i stedet for kun at koncentrere sig om profitmarginer. - Simple Feast er blevet stiftet, fordi vi ikke har tiden til at vente på politikerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Casper Christensen var ikke klar over Simple Feasts selskabskonstruktion, da Ekstra Bladet talte med ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

Casper Christensen: Alt jeg piller ved bliver gransket

Nok har den kendte komiker Casper Christensen investeret i veganervirksomheden Simple Feast, men han har tilsyneladende ikke undersøgt, hvordan selskabskonstruktionen bag selskabet hænger sammen.

I hvert fald giver han udtryk for overraskelse, da Ekstra Bladet konfronterer ham med, at selskabet har base i et skattely:

- Jeg aner slet ikke, hvad du snakker om. Det er første gang, jeg hører om det her, lyder det umiddelbare svar fra Christensen, der har optrådt i flere reklamer for Simple Feast.

Han understreger, at han ikke har noget med den daglige styring af Simple Feast at gøre, og at han tager oplysningerne med ophøjet ro.

- Jeg er blevet lidt hårdhudet efterhånden. Alting jeg piller ved, bliver gransket, henover tid har jeg prøvet det nogle gange, lyder det.

- Hvordan harmonerer det med jeres ønske, om at gøre noget godt for kloden?

- Jeg synes, det er forkert at lave noget i skattely, ligegyldigt hvilken virksomhed, man har. Om man så laver våben, synes jeg, det er forkert at gå i skattely.

Casper Christensen fortæller, at han ikke har kendskab til, at Simple Feast skal til at levere måltidskasser i Delaware, og hvis det viser sig, at virksomheden ikke har helt rent mel i posen, vil der være en konsekvens:

- Nu er vi ude i nogle helt vanvittige spekulationer, men det er klart, at hvis der foregår noget ulovligt, er jeg ude med det samme. Det gider jeg slet ikke være med i.

Konfrontation: Helt almindeligt Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra administrerende direktør i Simple Feast, Jakob Nordenhof Jønck, men presseansvarlig Caroline Sandø oplyser, at han er på ferie. I stedet skriver hun i en sms: 'Langt størstedelen af amerikanske tech-selskaber er stiftet med et moderselskab i Delaware - det er et helt almindeligt standard setup, hvis venture kapital er involveret.' Og tilsyneladende er det absolut nødvendigt at operere fra et skattely, hvis man vil redde verden. Videre lader hun i hvert fald forstå: ’Med de ambitioner vi har for at skabe forandring i verden, bedre klima og bedre sundhed, har det været nødvendigt at rejse international kapital fra venture kapital.' Artiklen fortsætter under billedet ... Serieiværksætteren Jacob Nordenhof Jønck har tjent millioner på at sælge virksomheder. Foto: Jens Henrik Daugaard Ekstra Bladet ville gerne have svar på, hvorvidt eventuel udbytte vil blive beskattet i Danmark, men den garanti kan Caroline Sandø ikke give. I stedet giver hun dette svar: 'Der er ikke tale om udbytte, da vi ikke er et noteret selskab. Derfor er der heller ikke tale om beskatning af et eventuelt udbytte.' Ekstra Bladet har efterfølgende gjort den presseansvarlige opmærksom på, at et selskab ikke nødvendigvis behøver at være børsnoteret for at udbetale udbytte. Hun er ikke vendt tilbage. Vis mere Luk

Bagmanden Jakob Nordenhof Jønck er multimillionær * 43 år. * Gift med 'Vild med Dans'-stjernen Viktoria Franova. Sammen har de tre børn. * Kandidatgrad i statskundskab. * Medstifter af Endomondo, der blev solgt for over 575 millioner kroner. * Har ifølge Berlingske tjent 400 millioner på salget af Endomondo og My Fitness Pal. * Medstifter af Simple Feast, der leverer vegetariske og veganske måltidskasser. Vis mere Luk

Madfup: Beskidte tricks tryller tarvelig mad sund og dyr