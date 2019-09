Cecilie Beck vælter sig i tilbud

48-årige Cecilie Beck blev skilt fra TV2-kollegaen Rasmus Tantholdt tilbage i 2016. Siden har hun ikke vist sig frem med en ny mand.

Tv-værten mangler dog ikke tilbud, da hun jævnligt modtager lumre tilbud fra diverse mænd.

- Mænd er sgu så optimistiske. Jeg får for eksempel mails a la 'Hej, jeg hedder Allan. Hvis du mangler et sted at sove på Skanderborg Festival, må du godt sove i mit telt,' udtalte Cecilie Beck til Hendes Verden.

- Den slags får jeg en del af. Det er ret sødt, men jeg svarer ikke.

Cecilie Beck var blandt de fem nominerede til Årets kvindelige nyhedsvært i Billed-Bladets årlige TV-Guld prisuddeling, hvor hun også havde sin gode ven Ruben med på den røde løber. Foto: Mogens Flindt.

Flot mand som kavaler

Tidligere på året mødte Cecilie Beck op på den røde løber med en flot, høj mand, der straks satte tanker i gang.

- Det er min fantastiske ven Ruben, som jeg har været venner med i 15 år, slog Beck fast over for Ekstra Bladet.

- Jeg tænkte: 'Nu vil jeg simpelthen have en kavaler med til denne her fest.' Som den evige single gad jeg ikke komme alene igen, tilføjede hun om sin beslutning.

