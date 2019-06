Cecilie Hother efter tab af søn: - Jeg er ikke okay

For omkring tre måneder siden mistede Cecilie Hother sin ufødte søn Karl.

Helt forståeligt trak tv-værten fuldstændigt stikket fra offentligheden for at bearbejde det ubærlige tab med sine nærmeste.

De seneste uger har Cecilie Hother haft mere og mere mod på at gå ud og møde verden igen, har man kunnet se på hendes Instagram-profil. Hun har mødtes med veninder, været til familiefester og deltaget i motionsløb.

Flere gange er tv-værten meget nærliggende blevet spurgt, hvordan hun har det. Nu svarer hun kollektivt på netop det spørgsmål på Instagram.

- Det lette svar ville være at sige, at jeg har det okay. Jeg kan godt gå ud, men jeg er ikke okay endnu, siger hun blandt andet i sine stories.

Den populære tv-vært fortæller, at hun har dage, hvor hun har det bedre og kan grine lidt, og at det generelt går fremad stille og roligt. Men derfra og til at have det godt er der langt.

- Jeg er ikke så smadret som i starten, siger hun og fortæller, at der ikke skal meget til, før bægeret flyder over. Så sent som i går aftes skete det efter en egentlig god dag.

- Filmen knækkede for mig. Og nu deler jeg det bundærligt, for jeg har fundet ud af, at der er mange af jer derude, der har det på samme måde. Så væltede det ind over mig med sorg. De små problemer blev store, og jeg kunne faktisk slet ikke få det til at hænge sammen, siger Cecilie Hother, der fik fat i en sorgpsykolog.

- Jeg har fundet ud af, at det er en del af processen, men en rigtig hård del af processen, siger tv-værten og beskriver det som en ludobrik, der bliver slået hjem.

Det var også på Instagram, at Cecilie Hother i begyndelsen af marts skrev, at hun og hendes mand havde mistet deres ufødte søn.

'Lørdag mistede vi vores elskede lille søn. Han nåede desværre ikke tid sammen med os, men det gør hverken kærligheden eller savnet til ham mindre. Vi vil nu bruge kræfterne på at bearbejde vores ubeskrivelige tab og sorg med vores nærmeste. Kæmpe tak til Rigets dygtige læger og jordemødre!'

Cecilie Hother og hendes mand har datteren Ellinor sammen.