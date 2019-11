Cecilie Hother hemmeligt gift

Cecilie Hother og Thomas Honoré blev forlovet helt tilbage i 2017, men det var først sidste år, de fik sagt formelt 'ja' til hinanden ved et bryllup.

Det var dog ikke en stort anlagt begivenhed, men derimod så småt som den slags overhovedet kan blive.

- Vi valgte at holde et lille bryllup kun for os to. Det blev vores hemmelighed et stykke tid, før vi fortalte det til vores nærmeste familie, fortæller Cecilie Hother til Billed-Bladet.

Cecilie Hother, Ellinor og Thomas Gergers Honoré. Foto: Ritzau Scanpix

Parret valgte et mikro-bryllup i stedet for den helt store fest, fordi de ikke ønskede offentlighedens og mediernes interesse om netop den begivenhed.

- Vi valgte at gøre det på den måde ganske enkelt, fordi det var det, vi havde lyst til, Vi deler til daglig så meget af vores liv med offentligheden at lige netop det her, det ville vi gerne have for os selv siger Cecilie Hother til Ekstra Bladet.

På sin blog beroliger Hother dog venner og familie med, at der nok skal komme en fest på et senere tidspunkt.

'Vi venter på det rigtige tidspunkt. Og så skal det selvfølgelig være et bryllup med den store kjole og alt det der følger med. Og mere til. Lige præcis hvordan og hvorledes....tja...nu må vi se, jeg elsker jo at arrangere fester!', lyder det fra Hother på bloggen i indlægget med overskriften 'Ja, der er kommet ring på fingeren'.

Cecilie og Thomas har sammen datteren Ellinor på tre år.

