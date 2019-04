Cecilie Hother i bitter fejde: Ser frem til retssagen

Fra succesfuldt samarbejde til ubarmhjertig strid.

Sådan kan historien om Cecilie Hother og hendes tidligere forretningspartner Rie Jensen fortælles ganske kort. De to forretningskvinder startede sammen kosmetikvirksomheden CeriX, som specialiserer sig i ekstra skånsomme hudplejeprodukter.

Men nu beskylder Cecilie Hother sin forhenværende partner for at have overtaget virksomhederne, som ligger i Odense, Aarhus og København, imod Hothers vilje.

- Det var mig, der fik idéen til CeriX. Det var mig, der skabte et trygt behandlingssted for kvinder med PCO. Den virksomhed er mit hjerteblod, og jeg har kæmpet som en gal for at beholde CeriX i mit navn. Nu ser jeg frem til at retssagen afsluttes til september, og jeg tror på det danske retssystem og på retfærdighed, skriver hun i en pressemeddelelse.

Retssagen skal i køre i Københavns Byret i september 2019.

Cecilie Hother - Blå Bog Cecilie Hother blev i 2008 et kendt ansigt, da hun sprang ud som vejrvært og 'Go' Morgen Danmark'-vært på TV2. Efter knap fem år på TV2 skiftede Hother til konkurrenten, DR, hvor hun sammen med Søren Jacobsen lavede 'Vores Vejr' på DR1. Det blev dog en kort omgang hos DR, for efter blot otte måneder vendte hun tilbage til TV2 for at blive vært på den nye kanal TV2 Fri. I november 2010 vandt Cecilie Hother og Mads Vad syvende sæson af 'Vild Med Dans'. Siden sommeren 2014 har Cecilie Hother dannet par med it-direktøren Thomas Gregers Honoré, som hun har en datter sammen med. For godt tre år side stod Cecilie Hother offentligt frem og fortalte, at hun lider af sygdommen PCO, som øger mængden af testosteron i kroppen i kroppen og blandt andet medfører øget hårvækst i ansigtet. Derfor åbnede hun sammen med en partner en privatklinik, som skulle hjælpe patienter med samme sygdom. Stort set samtidig fortalte Hother, at hun trods sin hormonsygdom var blevet gravid. I juli 2016 fødte hun datteren Ellinor. Vis mere Luk

Intet under bordet

Rie Jensen ejede 70 procent af det holdingselskab, som ejede driftsselskaberne CeriX. Den part brugte hun ifølge Cecilie Hother til at gennemtvinge et salg af CeriX-selskaber for en slik til et nyt holdingselskab, som kun hun ejede.

Det mener Cecilie Hother er i strid med selskabslovens paragraf 108.

Selskabslovens paragraf 108 Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. Kilde: retsinformation.dk Vis mere Luk

Spørger man Rie Jensen selv er sagen dog en helt anden.

'Det hele er kørt efter bogen, gennem advokater og statsautoriserede revisorer - vi tager sagsanlægget med sindsro. Cecilie har opnået en gevinst på langt over en million kroner, som følge af vores 'samarbejde' – og hun har intet foretaget sig i de godt 3 måneder, hun var 'aktiv' i selskabet, på deltid', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Hun afviser desuden, at selskaberne skulle være solgt for mindre, end de er værd.

Pengeafpresning fra Hother

Ifølge CeriX og Rie Jensen har Cecilie Hother faktisk både misligholdt sin aftale om arbejdet og forsøgt at afpresse firmaet.

'Desværre leverede Cecilie Hother ikke de aftalte arbejdsydelser. Dette konfronterede vi hende med flere gange over et års tid, hvilket beklageligvis ikke førte til en ændring i hendes adfærd. Modsætningsvist synes det at have motiveret Cecilie Hother til, hvad der efter vores opfattelse var udtryk for et tarveligt forsøg på at afpresse os for så mange penge som muligt. Bla. Ved at true om at 'smadre CeriX i pressen' hvis ikke hun fik 10 mio. Kroner', står der i mailen.

Ekstra Bladet venter på kommentar fra Cecilie Hother om anklagerne.

