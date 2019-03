Cecilie Hother i stor sorg

Normalt bruges de kendtes blogs og Instagram-profiler til at formidle positive nyheder, men en sjælden gang i mellem kan det desværre være nødvendigt at bruge de digitale kanaler til at meddele tragiske og triste nyheder.

Det er tilfældet netop nu på den kendte tv-vært Cecilie Hothers blog og Instagram-profil, hvor hun fortæller, at hun og manden i weekenden mistede parrets ufødte søn.

På sin blog skriver hun:

'I går mistede vi vores elskede lille søn. Han nåede desværre ikke tid sammen med os, men det gør hverken kærligheden eller savnet til ham mindre. Vi vil nu bruge kræfterne på at bearbejde vores ubeskrivelige tab og sorg med vores nærmeste. Kæmpe tak til Rigets dygtige læger og jordemødre!'

Cecilie Hother - Blå Bog Cecilie Hother blev i 2008 et kendt ansigt, da hun sprang ud som vejrvært og 'Go' Morgen Danmark'-vært på TV2. Efter knap fem år på TV2 skiftede Hother til konkurrenten, DR, hvor hun sammen med Søren Jacobsen lavede 'Vores Vejr' på DR1. Det blev dog en kort omgang hos DR, for efter blot otte måneder vendte hun tilbage til TV2 for at blive vært på den nye kanal TV2 Fri. I november 2010 vandt Cecilie Hother og Mads Vad syvende sæson af 'Vild Med Dans'. Siden sommeren 2014 har Cecilie Hother dannet par med it-direktøren Thomas Gregers Honoré, som hun har en datter sammen med. For godt tre år side stod Cecilie Hother offentligt frem og fortalte, at hun lider af sygdommen PCO, som øger mængden af testosteron i kroppen i kroppen og blandt andet medfører øget hårvækst i ansigtet. Derfor åbnede hun sammen med en partner en privatklinik, som skulle hjælpe patienter med samme sygdom. Stort set samtidig fortalte Hother, at hun trods sin hormonsygdom var blevet gravid. I juli 2016 fødte hun datteren Ellinor. Vis mere Luk

På 40-årige Hothers Instagram-profil er det allerede strømmet ind med varme tanker og kærlige hilsner fra en lang række kollegaer.

Blandt andet skriver Puk Elgaard:

'Nej!!! Sikke en sorg. Sender de varmeste tanker til dig og dine. Kram'.

Fra Line Baun Danielsen lyder det:

'Kære Cecilie ... så trist og uretfærdigt. Pas godt på hinanden'.

Julie Berthelsen skriver:

'Kære Cecilie. Av mit hjerte. Sender dig al muligt lys og kærlighed. Og til din familie. Sender alle engle jeres vej til omsorg i denne svære tid'.

Det har ikke være muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Cecilie Hothers arbejdsplads, TV2, der fra den populære tv-vært er orienteret om den tragiske nyhed.

'TV2 Kommunikation er orienteret om familiens tab. Familien har ingen yderligere kommentarer og ønsker at bearbejde sorgen så privat som muligt,' lyder det fra TV2s kommunikationsafdeling.