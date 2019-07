Cecilie Hother måtte droppe koncert

Tv-vært Cecilie Hother glædet sig til en aften i selskab med Tom Jones på Plænen i Tivoli.

Men i sidste øjeblik måtte den 40-årige Hother og hendes mand, Thomas Honoré, melde afbud.

Deres treårige datter Ellinor faldt nemlig på vej hjem fra vuggestuen, og parret besluttede derfor at blive hjemme for at passe lidt ekstra på hende.

Cecilie Hother og manden sammen på den røde løber ved en tidligere lejlighed. Foto: Jonas Olufson

- Det er meget udramatisk - bare et lille uheld. Jeg er nok bare en typisk førstegangsmor, der bare passer på sit barn, fortæller Cecilie Hother til Ekstra Bladet, der havde undrer sig over hendes afbud til rød løber-arrangementet.

- Det er nok bare mig, der er pylret, erkender hun med et grin, mens datteren kan høres i baggrunden.

Men, som hun tilføjer, 'der er trods alt ting, der er vigtigere end Tom Jones'.

Se også: Efter stor sorg: Nu bryder Cecilie Hother tavsheden

Mistede søn

Tv-værten og hendes mand har været en svær tid igennem. For fire måneder siden mistede de deres ufødte søn, som skulle skulle være kommet til verden i denne måned.

- Der er ingen tvivl om, at jeg havde glædet mig til at tage det første skidt ud og havde glædet mig rigtig meget til en sommeraften i Tivoli, fortæller Cecilie Hother, der for nyligt er vendt tilbage til jobbet på TV2.

- Det er dejligt at være på arbejde, slår hun fast.

Mere har hun ikke lyst til at fortælle om sorgen, der forståeligt nok stadig fylder.

Deler sorgen på Instagram

I tiden efter tabet af sønnen har Hother været meget ærlig omkring sine følelser på sin Instagram-profil, og her har hun tidligere fortalt lidt om, hvordan hun egentlig har det.

- Det lette svar ville være at sige, at jeg har det okay. Jeg kan godt gå ud, men jeg er ikke okay endnu, fortalte hun i sidste måned på en story.

For nyligt havde hun dog overskud til at medvirke i radioprogrammet 'Shitstorm på P1', hvor hun fortalte om de utallige henvendelser, hun har fået fra danskere efter hun fortalte om den store sorg, det er at miste et ufødt barn.

Se også: Ærlig TV2-vært i stor sorg: - Jeg er knækket