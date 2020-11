Cecilie Hother taber retssag: Nu skylder hun en lille million

Det er ikke gået stille for sig.

Hverken i pressen eller på de sociale medier, hvor de to tidligere partnere Rie Jensen og Cecilie Hother offentligt har været i strid om firmaet CeriX, som de startede sammen tilbage i 2016.

Efter en kort periode som samarbejdspartnere ønskede Rie Jensen og hendes forlovede, Kjenneth Schøller Holm, nemlig Cecilie ud af virksomheden.

De besluttede at købe Cecilie ud for 840.000 kr., efter at have fået selskabet vurderet af to statsautoriserede revisionsfirmaer til en gennemsnitlig vurdering på 3.126.500 kroner, som siden blev nedjusteret til 2.800.000 kroner.

Cecilie Hother forlangte 10,6 millioner og trak efterfølgende Rie Jensen i retten for strid med selskabslovens paragraf 108, fordi Rie Jensen ifølge tv-værten brugte sine 70 procents ejerskab af holdingselskabet bag CeriX til at gennemtvinge et salg og presse Cecilie Hother ud.

Selskabslovens paragraf 108 Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. Kilde: retsinformation.dk

Det har retten dog besluttet, ikke er tilfældet.

I et dokument fra retssagen, der er sendt til Ekstra Bladet, slår retten fast, at Rie Jensen frifindes.

Derudover har retten bestemt, at sagens omkostninger skal betales af Cecilie Hother.

Det drejer sig om 971.895 kr., der ifølge dokumentet skal betales inden 14 dage.

Frifundet for alt

Rie Jensen har efter sagens afslutning skrevet et længere opslag på Facebook, hvor hun glæder sig over resultatet.

'Det mest indgribende og vanvittige vi nogensinde har været med til, er endelig overstået. Vi vandt/blev frifundet i alle 3 søgsmål, alle påstande og alle 3 granskningssager. Så befriende, og selvom vi hele tiden har troet på, at vi ville få medhold i retten, er det stadig fuldstændig surrealistisk. I virkeligheden er det nok slet ikke gået op for os endnu', lyder det indledningsvist i opslaget.

Rie og Kjenneth har nu, ifølge eget udsagn, valgt at indgive en klage over Cecilie Hothers advokat.

'Vi har nu indgivet en klage af Cecilies advokat, Eva Persson, til Advokatnævnet for at lyve i retten over for dommeren om, at afpresningen aldrig har fundet sted (der foreligger nemlig lydoptagelser herpå), og at hun har brudt Persondata forordningen ved at have skaffet sig ulovlig adgang til meget personlige oplysninger om mig, og fremlagt dem i retten med henblik på at sværte mig til', skriver ejeren af CeriX.

Der er dog stadig usikkerhed omkring, hvad Cecilie Hother nu vil gøre efter sagen er afsluttet i byretten.

'Nu er spørgsmålet bare om Cecilie er klog nok til at stoppe her, eller om hun anker og bruger endnu flere millioner i Landsretten', lyder det fra Rie Jensen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Cecilie Hother og Rie Jensen.

