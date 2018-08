Cecilie Lassen hyldes på instagram: Viser ærligt billede af sin mor-krop

Det er mere end 10 måneder siden, at den kendte 'Danmark har talent'-dommer Cecilie Lassen fødte sin søn Alvin Tao efter en graviditet med flere problemer, samt en fødsel, der blev foretaget med et kejsersnit.

Nu vækker den smukke tidligere balletdanser stor begejstring på de sociale medier, fordi hun netop har lagt et billede ud af sin krop, som den ser ud 10 måneder efter fødslen.

Billedet er en selfie af det nederste af Cecilie Lassens bryster, samt hendes maveskind. Til billedet har Cecilie skrevet: Wearing my new 'oversize'(Jeg er iklædt min nye overvægt). Cecilie har også brugt hashtags som #oversize, #biggerisbetter, #moreismore, #mummys og #vækmedglansbilledet.

Brugerne på instagram er begejstrede for Cecilie Lassens hudløst ærlige billede, som hun har lagt op i forbindelse med modeugen for at sætte fokus på begrebet 'oversize'.

En bruger skriver:

'Befriende billede. Halleluja. Tak'.

En anden skriver:

'Skøøønt billede Smukke kvinde'.

Og en tredje skriver:

'Altså umiddelbart ser dine bryster jo mega runde og faste ud, og de mikroskopiske mavedeller vil de fleste mænd være vilde efter at kærtegne. Så hurra for din smukke morkrop. Du er lækker!!'

Cecilie Lassen er i øvrigt kæreste med Silas Bjerregaard, der er sanger i bandet Turboweekend.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Lassen, men hidtil uden held.

Se også: Cecilie Lassen er nybagt mor: Biografture er blot et minde