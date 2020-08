Cecilie Stenspil afslører hemmelighed

Skuespilleren jubler over familieforøgelse, der kommer bag på de fleste

Der er blevet gået særdeles stille med dørene hos skuespillerparret Cecilie Stenspil og Troels Lyby, der i begyndelsen af august blev forældre til en datter.

Den lykkelige nyhed afslører Cecilie Stenspil nu i et opslag på Instagram, hvor hun som ledsagende tekst til et billede af en rød sut og en meget lille hånd skriver:

'Velkommen til Verden lille Mirakel'.

Af de medfølgende hashtags kan man forstå, at der er tale om en pige, der kom til verden 5. august.

Far til fire

Det er parrets andet barn. De har i forvejen en søn sammen.

Troels Lyby har derudover to børn fra et tidligere forhold, hvilket Cecilie hentyder til i opslaget, hvor hun udstyrer Lyby med den fornemme titel 'far til fire'.

Noget tyder på, at graviditet og fødsel har været så 'hemmelig', at den er gået hen over hovedet på de fleste - også skuespillerparrets danske kollegaer.

Lyby og Stenspil på den røde løber til Robert Prisen. Foto: Jakob Jørgensen

Totalt misset

Blandt andet skriver Birgitte Hjort Sørensen i en kommentar:

'Den har jeg totalt misset!! Tillykke, for pokker, Cille & Troels'.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Cecilie Stenspil, der er blandt meget andet er kendt fra roller i tv-serier som 'Badehotellet' og 'Livvagterne'.

På sin Instagram-profil deler Troels Lyby samme billede som Cecilie og skriver:

'Endnu et mirakel kom til verden d.5 August. Tak Cecilie'.