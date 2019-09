Cengiz slår fast: Vi har ikke brug for Mikkel Kessler

I lørdags stod Geggo og manden Cengiz deres prøve, da de afholdt det meget omtalte amatør-boksestævne Stjerne Boksning, hvor danske reality-kendisser kæmpede mod hinanden i ringen.

Afviser rygter: - Der er ikke kold luft

Parret havde selv stablet eventet på benene, men det var uden hjælp fra Stephanies onkel, bokseveteranen Mikkel Kessler.

- Jeg tænker slet ikke på, at det kunne have været oplagt. Vi har bikset et stævne sammen uden ham – og vi har ikke brug for ham. Han har været fantastisk i bokseverdenen, ingen tvivl om det, men vores stævne er jo ikke professionelt. Det er et amatørstævne med nogle kendisser, så det behøver vi ikke, slog Cengiz fast, da Realityportalen.dk fangede ham i lørdags efter stævnet.

Parret er lige nu aktuelle i en helt ny sæson af 'Familien fra Bryggen' på TV3. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er tragikomisk

Cengiz og Geggo blev gift i april i år, og der var familien Kessler inviteret, men endte med ikke at deltage. Siden har parterne angiveligt ikke talt sammen.

– Jeg kan fortælle, at det er dem, der ikke vil tale med os, og at det er sket meget pludseligt. Jeg vil ikke fortælle hvorfor, fordi det vil skabe en masse hate imod dem, fordi grunden er så, ja, faktisk tragikomisk, udtalte Geggo for nylig til Realityportalen.dk.

Geggo og Cengiz har ellers været tæt med familien Kessler, men er det ikke længere. Foto: Mogens Flindt

Bryggen-familien har allerede annonceret, at der kommer et nyt boksestævne i 2020.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

MEGET MERE 'FAMILIEN FRA BRYGGEN'

Se også: Hård kritik af 'Bryggen'-stjerner: Helt ude i hampen

Se også: Rasende 'Bryggen'-stjerne: 'Lad være med at kontakte mig'

Se også: 'Krig' i Kessler-klanen: Udfordrer Geggo og Linse

Se også: Geggo og Cengiz i kæmpe brøler