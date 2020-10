Chefredaktør langer ud efter DR: - Det er en kæmpe tragedie

- Jeg advarede dem allerede i 2018.

Sådan lyder den kontante udmelding fra Claus Christensen, der er chefredaktør på Filmmagasinet Ekko.

Berlingske har tidligere skrevet, at DR af daværende chefredaktør på Radio24syv fik en advarsel i 2019, men allerede i 2018 advarede Claus Christensen DR og den daværende chef på P1 om Mads Aagaard, efter han selv var blevet udsat for en aggressiv, truende og chikanerende adfærd fra 'Shitstorm'-værten.

Ekstra Bladet har set dokumentation for klagen.

Netop sine oplevelser med Mads Aagaard fortæller Claus Christensen indgående om i en kommentar i Filmmagasinet Ekko og uddyber nu over for Ekstra Bladet.

Den grænseoverskridende adfærd fra Mads Aagaard begyndte ifølge Claus Christensen efter et meget omtalt interview i 'Shitstorm' tilbage i 2018, hvor Mads Aagaard og hans daværende medvært Abdel Aziz Mahmoud interviewede rapperen Nikoline.

Interviewet løb af sporet, og det endte med et stort skænderi mellem Nikoline og værterne, fordi de ikke var enige om præmissen for interviewet. Interviewet skabte stor debat efterfølgende, og denne blandede Claus Christensen sig i.

- Det hele udspringer af det her interview, hvor værterne efter min mening taber kasketten og glemmer, at de har gæster i studiet. Jeg synes, det var mobning for åben mikrofon, og det lavede jeg en kommentar om i Ekko, fortæller han.

Medvært reagerer: - Jeg blev meget rystet

Herefter bliver han kontaktet af Mads Aagaard, som han kun kender perifert, efter han har holdt et møde med ham et år forinden i arbejdshenseende.

- Han ringer til mig en tidlig morgen, hvor jeg står i toget. Han var oppe at køre. Han var meget rasende og aggressiv over de her ord i Ekko, og han bliver ved med at kræve, at han vil tale med mig. Jeg siger, at jeg gerne vil tale med ham, men at jeg står i toget, og at jeg vil ringe til ham senere. Det er han ikke tilfreds med. Det blev for meget, så jeg afbrød samtalen, hvilket jeg ellers aldrig gør. Jeg kan godt tage det meste og giver også gerne selv igen, men det her var for voldsomt.

Mads Aagaard er sendt hjem fra DR grundet de verserende sager. Foto: DR/Anders Beier

Blev mere personligt

Der går dog ikke længe efter det, før der begynder at tikke sms'er ind til chefredaktøren.

- Han ringer flere gange, og så starter sms'erne. Først tror jeg, at han ringer, fordi han synes, at min kommentar er interessant, og at han gerne vil bruge den i hans program, så jeg siger ret naivt, at jeg gerne vil komme ind i programmet og fremlægge kritikken. Så skriver han, at det slet ikke er relevant, fordi Ekko ikke har et stort nok publikum til at komme i hans program. Det er jeg meget overrasket over, for jeg har tit været i radio og på P1, så det var en markant udmelding, siger Claus Christensen og fortsætter:

- Og så begyndte det at blive mere personligt. Han skrev for eksempel noget i retning af, at jeg var den notorisk mest uskarpe redaktør. Redaktør skrev han i gåseøjne. Det var meget tydeligt, at han ingen respekt havde for mig, siger chefredaktøren, der skrev tilbage, at de måtte stoppe samtalen.

Politiker rystet: DR-vært arbejdede på kampagnevideo

- Det var Aagaard ikke interesseret i. Han ville tale mig, og han gjorde det til en privat ting, og det undrede mig, for det var jo bare en anmeldelse, og vi havde ikke noget privat sammen, og sms'erne fortsatte med at blive mere og mere personlige.

I en uge hører Christensen ikke noget fra Aagaard, men så begynder beskederne igen at tikke ind.

- Så får jeg pludselig en ny sms, hvor han skriver, at han er i gang med et program om Ekko, og at han havde fundet folk, der ville kritisere mig og Ekko. Det undrede mig, og jeg tænkte: 'Hvad pokker sker der'?. For han har lige skrevet, at Ekko ikke er interessant, og nu er det pludselig meget interessant. Det var tydeligt, at det var Ekko og mig, der skulle hænges ud. Jeg oplevede det som hævn - hævnjournalistik. Programmet endte jo heller ikke med at blive bragt. Måske eksisterede det aldrig.

Klagede til DR Herefter valgte Claus Christensen at klage over Aagaards adfærd til den daværende chef på P1. - Jeg har brede skuldre, men jeg synes, det blev meget aggressivt, siger han og fortsætter: - I mailen beskriver jeg forløbet, og at jeg oplever ham som meget aggressiv og nedværdigende, og at han påstår, at han vil lave det her program for at hænge mig ud. Min oplevelse er, at det ikke rigtig bliver taget seriøst. Jeg kan forstå, at chefen tager en snak med ham, og jeg får at vide, at det her med Ekko-programmet ikke havde noget med den anden sag at gøre, og så fortalte chefen, at vedkommende havde indskærpet over for Aagaard, at han ikke skulle komme med sin egen personlige holdning til mig, siger Claus Christensen. Chefredaktøren overvejede at gå videre op i systemet med klagen, men gjorde det ikke, og der ærgrer ham i dag. - Mads Aagaard står jo i en rigtig dårlig situation lige nu, men DR bærer jo også et enormt ansvar. For i 2018 kan jeg som udeforstående se, at der er noget, der er helt galt. Hvis man reagerer så uforudsigeligt, så har man med en journalist at gøre, der er ude af kontrol. - Det er en kæmpe tragedie, at DR ikke reagerer mere på det her. Jeg har tænkt, at det kun har været et spørgsmål om tid, før det her går helt galt. Hvordan kan DR som er en hæderkronet institution holde til at have Mads Aagaard gående? Han blander sin personlige interesser og bruger det, at han arbejder på DR til sin fordel. Programmet om Ekko, som Aagaard havde truet med, kom heller aldrig. - Jeg tror aldrig, det eksisterede. Det var en trussel, siger han og tilføjer: - DR har svigtet, for havde de undersøgt det her til bunds, havde de set allerede der, at noget var galt. Måske har de følt, at de havde en guldfugl, men de har gjort ham en bjørnetjeneste, og det er jo den største tragedie i det her. Han kunne jo nå at få hjælp.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den pågældende chef, der ikke længere er ansat i DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DR, der oplyser, at Ekkos artikel og henvendelse indgår i den samlede undersøgelse, der allerede er i gang om sagen.

Tidligere har de forklaret følgende om sagen:

Her er DR's svar 'Det, der kan læses i Berlingske, gør dybt indtryk. Sådan skal ansatte i DR naturligvis ikke opføre sig. Det er selvsagt dybt beskæmmende, at nogen skal opleve en sådan adfærd fra en DR-medarbejder, og vi vil gerne uforbeholdent undskylde overfor de pågældende, at de har været udsat for det, der beskrives. Sådan skal det ikke være', lyder det i en mail fra kulturdirektør i DR, Henrik Bo Nielsen. 'DR skal fremover sætte hurtigere ind i forhold til at stoppe medarbejdere, der måtte bryde grænserne for, hvordan man opfører sig. Det arbejde er i fuld gang. Meget tyder på, at den relevante chef i forhold til beskrivelserne i Berlingske, som ikke længere er ansat i DR, skulle have ageret hurtigere, anderledes og orienteret videre om forholdene, blandt andet ved henvendelserne udefra', lyder det fra Henrik Bo Nielsen, der fortsætter: 'Det ønsker vi at komme helt til bunds i, men vores hovedfokus lige nu og her i de kommende dage er at tage kontakt til dem, der er stået frem med oplevelser, der skal handles på, og at tage vare på de medarbejdere i DR, der er berørt', lyder det videre. DR har ikke ønsket at give yderligere kommentarer. Vis mere Luk