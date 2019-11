Chok: Deltager ikke i 'Vild med dans'-finalen

Umut Sakarya og Jenna Bagge kommer ikke til at deltage i 'Vild med dans'-finalen i Horsens 29. november.

Det skriver Billed-Bladet.

- Umut og Jenna deltager ikke i 'Vild med dans'-finaleshowet den 29/11, oplyser TV2 til Billed-Bladet.

31. oktober meddelte Umut Sakayra, at han trak sig fra 'Vild med dans. Det skete på hans Instagram-profil.

'De negative kommentarer på de sociale medier er simpelthen gået hen og blevet for meget for mig. De startede med personlige svinere som intet havde at gøre med dansen, underholdningen og det sjove. Den sidste dråbe som fik glasset til at flyde over var at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn Guldkroen til, helt uden filter', skrev kokken blandt andet på sin Instagram-profil.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Umut Sakarya og Jenna Bagge.

