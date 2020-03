Chok-exit: Det så du ikke på tv

Allerede efter to dage i den luksuriøse villa i Brasilien, måtte den første deltager forlade sæson fire af 'Ex on the Beach'

Tabletten plinger i mandagens afsnit af 'Ex on the Beach', og den 23-årige Andreas Korsbakke er den første, der må pakke sin taske og forlade villaen.

- Alt kan ske i 'Ex on the Beach'. Andreas du skal forlade villaen, lyder det fra Ditte Lee, der læser beskeden op for de andre deltagere.

Andreas Korsbakke supplerer med kommentaren:

- Det var en kort fornøjelse. Men det var en fornøjelse.

De andre deltagere bliver meget overraskede over det tidlige exit, men Andreas Korsbakke havde selv set den komme.

- Jeg var slet ikke overrasket, siger Andreas Korsbakke til Ekstra Bladet.

Dummede sig

Realitydeltageren dummede sig nemlig aftenen inden, han skulle møde de andre deltagere på stranden.

Hotellet, han boede på, dagen før han tjekkede ind i villaen, holdt aftenen forinden stor brasiliansk fest. En fest, der senere viste sig at være enden på Andreas Korsbakkes ophold i Brasilien.

- Dagen inden, jeg skal møde, er der fest på mit hotel. Det er brasiliansk helligdag den weekend, så der er rimelig godt gang i den. Jeg sidder nede ved poolen i baren og bliver inviteret til fest på hotellet.

- Det ender så med, at jeg fester hele natten, og det bliver ret sent. Derfor kom jeg ikke ud på vejen klokken 06.00, hvor jeg skulle hentes af produktionen. Der kom derfor én fra produktionen ind på mit værelse for at hente mig. Her fandt han mig sammen med en brasiliansk pige. Det var ikke så godt, siger Andreas Korsbakke og griner.

Elsker jagten: Sådan scorer jeg

- Hvem var hun?

- Det var en gæst, der boede på hotellet i forbindelse med helligdagen.

- Vidste du godt, at du ville ryge hjem?

- Jeg fik ikke at vide, at jeg ville ryge hjem, men jeg kunne godt lidt fornemme det. Det er også derfor, at jeg har et smil på læben, når Ditte læser beskeden højt.

- Det er sygt nok at blive smidt ud af 'Ex on the Beach', fordi man er for vild til at være med. Det var nok lidt dumt, siger Andreas Korsbakke.

- Fortryder du nu, at du var sammen med hende?

- Jeg er selvfølgelig mega ærgerlig over, at jeg ikke var der i længere tid. Men jeg er ikke typen, der fortryder mine valg. Jeg er mere typen, der griner af oplevelsen og selve situationen. Men det er jo torskedumt, det kan jeg godt se, siger Andreas Korsbakke.

- Vidste de andre deltagere ikke noget?

- Jeg måtte ikke sige noget til de andre deltagere. Jeg måtte heller ikke kysse eller sove med nogle inde i viallen. Det er også derfor, at jeg sover i den lille seng alene.

- Jeg havde det maks 'nederen' til festen, og jeg stod meget alene, fordi jeg ikke kunne være mig selv. De troede alle sammen, at jeg havde ebola eller en anden sygdom, fordi jeg var så tilbageholdende, siger Andreas Korsbakke.

Vender tilbage til skærmen: - Det var forfærdeligt

'Ex on the Beach' kan netop nu ses på www.dplay.dk