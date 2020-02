Chok i 'X Factor': Her er hendes reaktion

Fredagens afsnit af 'X Factor' endte med et regulært chok, da dommer Thomas Blachman sendte Alberte ud af konkurrencen.

Hun havde dårligt nok sat sig i en af de eftertragtede fem stole i programmets såkaldte 'Five chair challenge', før hun blev beordret væk til fordel for Alma.

Et chok gik gennem publikumsrækkerne, da Alberte måtte forlade scenen, og Blachman gjorde det da også klart, at det ikke var med hans gode vilje.

Vært Sofie Linde måtte efterfølgende trøste en tydeligt berørt Alberte, der lod tårerne få frit spil i backstage-lokalet. Da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen, har chokket dog lagt sig.

- Jeg har det faktisk fint nok med at blive smidt ud, fordi det tog meget af min tid, men jeg synes, det har været sjovt og en oplevelse, selvom jeg ikke kom længere end 'Five chair challenge', fortæller hun.

- Dem, der fik stolene, fortjener det fuldt ud. Så jeg har det egentlig okay med det.

På gensyn

Albertes 'X Factor'-exit betyder bestemt heller ikke, at hun har tænkt sig at lægge musikken på hylden, selvom hun gør det klart, at hun nok ikke tropper op i næste års udgave af talentprogrammet.

- Nu skal jeg have afsluttet min folkeskole, og så skal jeg på musikefterskole næste år, fastslår hun.

Selvom det er slut med 'X Factor', har Alberte ikke tænkt sig at droppe musikken. Foto: TV2

Drømmen er derfor stadig en musikalsk karriere, selvom det ikke bliver gennem 'X Factor'.

- Jeg tager det bare som et ekstra skub til, at jeg skal gøre noget ved det alligevel, siger Alberte.

- Jeg ser det slet ikke som et nederlag. Jeg har det egentlig okay. Jeg synes, det var megahyggeligt at være med og lære de andre at kende.

