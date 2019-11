Chok-resultat: Færdige i 'Vild med dans'

Tiende program blev overraskende nok endestationen for favoritterne, Neel Rønholt og Michael Olesen

Fredag efter fredag har 'Vild med dans'-bookmakerne spået en exit til Oscar Bjerrehuus og hans partner, Asta Björk, men igen i aften blev de modbevist.

Parret fik det laveste antal point fra dommerne, men publikums hjælp var nok til at holde dem over vande.

I stedet blev det Neel Rønholt og Michael Olesen, der mod alles forventninger trak det mindste strå og måtte forlade programmet.

- Jeg vil altid tænke tilbage på den her periode med glæde og varme. Jeg er så glad for, at jeg har været med, sagde Neel Rønholt efterfølgende til kameraet.

Favorit-parret var i omdans mod Christopher Læssø og Karina Frimodt og måtte altså efterfølgende sande, at slaget var endegyldigt tabt.

Semifinalen lurer

De resterende fire par kan se frem til næste fredag, hvor årets semifinale finder sted.

Specielt Coco O. og Morten Kjeldgaard har noget at være stolte af, da de afsluttede aftenen med de højeste karakterer fra dommerne.

Det endte dog med en delt førsteplads, da Jakob Fauerby og Silas Holst halede ind på dem ved at vinde fem point i aftenens maratondyst.

I dysten skulle alle deltagerne i fælleskab danse en såkaldt Carolina shag dance. Jo bedre deltagerne dansede, jo længere fik de lov at blive på gulvet, indtil der kun stod ét tilbage.