Chok: 'Vild med dans'-stjerne siger snart stop

Britt Bendixen mener snart, at det er tid til, at hun trækker sig fra 'Vild med dans'

I 15 sæsoner har Britt Bendixen siddet klæbet til dommerstolen fredag efter fredag, når TV2 har blændet op for 'Vild med dans', hvor hun sammen med Jens Werner, Anne Laxholm og Nikolaj Hübbe har givet amatørdanserne og deres partnere ris og ros med på vejen.

Men selvom hun er glad for jobbet som 'Vild med dans'-dommer, så er det snart slut.

Ifølge Britt Bendixen selv tager hun nemlig kun en enkelt gang mere i den varme stol, før hun siger stop.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er jo ikke blevet spurgt endnu af TV2, men jeg forventer, at jeg bliver spurgt igen i år, og så siger jeg ja. Jeg vil gerne en enkelt gang mere, men så er det også ved at være på tide, at jeg siger stop, så jeg tager én sæson mere, siger Britt Bendixen med et smil og fortsætter:

- Nu er jeg jo 77 år, og selvom jeg er i topform, så siger alderen jo noget andet, så måske det er på tide, at der kommer nogle nye og friske ansigter til.

Vil savne det

Selvom Britt Bendixen har taget en beslutning om, at det snart skal være slut med hende i 'Vild med dans', så har det ikke været nemt at komme til den konklusion.

- Jeg vil helt klart savne det meget. Det er sjovt at være med og bruge min viden om dans på en anden måde, end jeg gør i dagligdagen, og jeg har jo simpelthen mødt så mange søde, fantastiske og talentfulde mennesker igennem 'Vild med dans'. Jeg ved, at TV2 har været glade for mig, men jeg har også været glad for dem, lyder det fra den rutinerede dommer.

Hendes snarlige exit fra 'Vild med dans' betyder dog ikke, at hun sætter en total stopper for dansen.

Britt Bendixen fortsætter nemlig som underviser på sin danseskole, Bendixen Dans.

- Jeg er jo konstant optaget. Jeg underviser stadig i dans på min danseskole, men jeg har længe tænkt på at gå på pension, og derfor har jeg også valgt at trappe ned for tempoet. Jeg underviser stadig, og det stopper jeg ikke med, men jeg har skåret ned, så det kun er et par gange om ugen, siger hun med et smil.

Den nye sæson af 'Vild med dans' forventes at løbe over skærmen på TV2 til september i år.