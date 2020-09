Chokerende melding: Hjerneoperation har forandret alt

Paprika Steens personlighed har ændret sig en del, efter hun er blevet opereret for en tumor i hjernen

Tilbage i marts chokerede skuespiller Paprika Steen, da hun foran den danske presse fortalte, at hun havde fået konstateret en tumor i hjernen, og at hun var blevet opereret for den.

- Den var godartet, men jeg har været igennem meget, afslørede 55-årige Paprika Steen, der samtidig fortalte, at hun havde fået 35 sting i hovedet i den forbindelse.

I podcasten 'Det sidste måltid' på RADIO4 fortæller Paprika Steen nu, at operationen har ændret mange ting radikalt. Hun er nemlig ikke længere den samme person som før.

- Jeg har opdaget noget mærkeligt på det her halve år, siden jeg fik den ud. Jeg har haft en ubalance, som er sådan... Lad os bare sige det ligeud. Manisk og udadreagerende. Det er meget mere dæmpet (efter operationen, red.). Den må have siddet og trykket på et eller andet, siger hun i podcasten og fortsætter:

- Noget er ændret inde i mig, efter den tumor er kommet ud.

Paprika Steen fortæller, at hendes personlighed har ændret sig, siden hun blev opereret. Foto: Jonas Olufson

Kunne ikke se noget

Nyheden om tumoren fik Paprika Steen i september sidste år, efter hun begyndte at døje med synet.

- Jeg kunne ikke se noget på venstre øje, og så sendte min øjenlæge mig til Glostrup, hvor de undersøgte mig endnu mere. Efter en uge fandt de ud af det, og så blev jeg opereret, har Steen tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Umiddelbart efter følte hun dog, at hun var på toppen.

- Alt er godt. Det ser fint ud. Det var ikke kræft, lød det fra Paprika Steen, der samtidig fortalte, at hun havde fået overleveret den chokerende besked på den bedst tænkelige måde:

- Det var en meget fin læge, der sagde: 'Jeg har en god og en dårlig nyhed. Du har ikke kræft, men du har en tumor på størrelse med et hønseæg inde i hovedet,' husker hun om øjeblikket, hvor hun fik nyheden.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Paprika Steen.