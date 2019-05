Chokerer alle: Dansk stjerne hemmeligt gift i Las Vegas

Mattias Kolstrup blev for nylig gift - uden at nogen vidste det

I mere end et år har den danske sanger Mattias Kolstrup, der er kendt som forsanger i Dúné, båret rundt på en stor hemmelighed.

Uden at nogen har vidst det, er han nemlig blevet gift med sin kæreste, 28-årige Drew, der ligeledes er musiker.

Også forholdet til hinanden, har de to holdt skjult længe, men da Ekstra Bladet mødte dem på den røde løber forud for Elle Style Awards fredag aften, var de endelig klar til at dele deres forhold med omverden.

- Vi er gift. Det er faktisk noget tid siden, at det skete. Vi ville bare gerne have det for os selv, lød det fra Mattias Kolstrup.

Parret valgte derfor i al hemmelighed at rejse til Las Vegas for at sige ja til hinanden. Ikke engang deres familie eller nærmeste venner vidste derfor noget om deres planer, da de i februar satte sig i flyet på vej mod USA.

Dansk stjerne i hår-ups: - En kæmpe fejl!

- Der skete det, at vi tog til Las Vegas og blev gift sidste år. Uden at fortælle det til nogen overhovedet. Det var en hemmelig ceremoni. Og så holdt vi det fuldstændig for os selv ind til for nylig. Vi fejrede det ved at køre igennem ørkenen i en lækker bil, og indtil videre er det det, det er blevet til. Vi har endnu ikke besluttet, om vi skal holde noget fest herhjemme.

- Hvordan breakede I så lige den nyhed?

- Vi fortalte det bare til folk. Til vores familier først. Jeg er sindssygt heldig, sagde Mattias Kolstrup med et smil og kiggede kærligt på sin kone, Drew.

Mødtes på turné

Parret har kendt hinanden siden 2016 og blev kærester for omkring to år siden. Alligevel er det stadig grænseoverskridende for dem at tale om det offentligt.

- Det er totalt syret at stå og snakke om det her. Det er derfor, vi virker lidt forvirrede, for vi har ikke snakket om det overhovedet før. Det er også meget fedt faktisk, lød det fra Mattias Kolstrup med et stort grin.

De to har mødt hinanden igennem musikken.

Angriber dansk popstjerne: - Fuck, nej!

- Det er mega klicheagtigt. Vi var på turné sammen. Drew varmede op for Dúné på vores sidste store tour i 2017, og så fandt vi lige ud af det. Vi er så glade, sagde 30-årige Kolstrup og grinede:

- Vi er ret gode til at holde på en hemmelighed.

Mattias Kolstrup er især kendt som forsanger i Dúné, der efter mere end 17 år valgte at gå i opløsning tilbage i 2018. Siden da har han taget en pause fra musikken, men arbejder angiveligt på sine egne sange i øjeblikket.

Drew var sidste forår 'P3's uundgåelige' med sangen 'Hard to Love' og har blandt andre været på turné med Alex Vargas og Dúné.