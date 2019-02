Chokeret Bjerrehus: - Jeg var lidt småforelsket i ham

Bortgangen af den folkekære journalist og tv-vært Ole Stephensen begrædes af venner, kollegaer og politikere. Samtidig hyldes han for sit enorme talent og varme sind

- Jeg har en helt scrapbog med ham. Jeg var lidt småforelsket i ham, da jeg lærte ham at kende.

Sådan lyder de varme ord fra Suzanne Bjerrehuus, der i en periode i starten af 1990'erne arbejdede tæt sammen med Ole Stephensen på det uhyre populære tv-program Eleva2ren, der løb over sendefladen på TV2 i bedste sendetid fredag aften.

Hun er bedrøvet over nyheden om, at hendes ven og tidligere kollega onsdag aften pludseligt afgik ved døden i sit hjem i Gentofte-bydelen Vangede uden forudgående sygdom.

- Det er en helt forfærdelig nyhed. Jeg kan slet ikke holde ud at tale om sådan noget. Det er alt for tidligt, han er død.

Sådan så Suzanne Bjerrehus og Ole Stephensen ud, da Bjerrehus blev præsenteret som den rutinerede tv-værts nye makker. Foto: Camilla Bloch

Hun husker med glæde tilbage på deres succesfulde tid sammen på tv-skærmen.

- Vi mødtes i januar 92. Der lavede vi Eleva2ren sammen og det blev en kæmpe succes. Mandagen efter hvert program, hvor vi havde ligget nummer et på listen over de mest sete programmer i Danmark, hentede vi kage. Vi fik kage et helt år i træk, husker Suzanne Bjerrehus tilbage.

- Han var super intelligent. Meget dygtig og exceptionel ambitiøs. Han var så dygtig og havde enorme ambitioner for os og programmet.

- Jeg blev sat sammen med Danmarks mest populære tv-vært. Danskerne var vilde med Ole. Jeg synes også han var den dygtigste.

- Han var den dygtigste, fordi han havde en total fingerspidsfornemmelse fra TV-mediet. Han var ikke bare opfindsom og en dygtig formidler. Han visualiserende alt. Selv lyssætningen havde han i sin hule hånd.

- Samtidig kunne han styre et interview som ingen andre. Han magtede både at lave gribende interviews med efterladte til Scandinavian Star-ulykken og lave dybt underholdende og sjove indslag. Han var komplet og mestrede alle genre.

Hyldet

Suzanne Bjerrehus er langt fra den eneste, der hylder den folkekære tv-vært.

Efter nyheden om Stephensens alt for tidlige død er de sociale medier eksploderet med hilsner og kondolencer til Ole Stephensen og familien.

Heriblandt Folketingets formand, Pia Kjærsgaard:

Ole Stephensen er død. Puha tager lige pusten fra en. Mødte ham tit til Vangede Festival og i Bernstorffsparken med vores hunde. Hvor kan det hurtigt være forbi . En munter og glad mand er gået bort. #dkpol — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) February 6, 2019

Også formand for Konservative Søren Pape Poulsen mindes skuespilleren og tv-værten, der repræsenterede netop det mørkegrønne parti og stillede op til det kommende folketingsvalg.

Partifællen Mai Mercado er ligeledes mærket over Ole Stephensens pludselige død.

Forfærdeligt at Ole Stephensen er død, 63 år gammel. Jeg kendte ham som lun og et virkelig sødt menneske. Mine tanker går til familien, der i dag har mistet Hvil i fred #dkpol — Mai Mercado (@_MaiMercado) February 6, 2019

Også Claus Elming har leveret et par mindeord.

Nej. Nej. Nej. Lige hørt Ole Stephensen er død. Jeg lærte ham at kende alt for sent. En fantastisk mand med en masse livserfaring. Totalt ligeglad med hvad andre synes. Sjov med far-humor på den fede måde. Hjertevarm og gavmild. Ked af vi ikke fik flere sjove stunder sammen #rip — Claus Elming (@NFLming) February 6, 2019

