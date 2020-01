Chokeret Blachman: - Det er virkelig vildt

Hvis du er en af de mange danskere, der sidder klæbet fast til fjernsynet fredag efter fredag, når TV2 blænder op for underholdningsprogrammet 'X Factor', kan du allerede nu godt begynde at glæde dig.

Den nye sæson, der har premiere 1. januar 2020 på TV2, bliver nemlig en af de bedste af slagsen.

I hvert fald hvis man spørger den rutinerede og rapkæftede dommer Thomas Blachman, der i den nye sæson igen er klar til at placere sig solidt i dommerstolen sammen med Oh Land og Ankerstjerne.

- Jeg tror, det er en af de mest velbesøgte sæsoner i forhold til dygtige og talentfulde mennesker. Der har aldrig været et så højt bundniveau. Og det kommer bag på mig. Tænk en gang, at efter så mange år, at der stadig er så mange, der opsøger det. Det er ikke bare noget, vi siger, siger Thomas Blachman, da Ekstra Bladet møder ham forud for den nye sæson.

- Så længe de (deltagerne, red.) er der, er der jo en ungdom, der gerne vil høres. Og det gælder alle kategorier. Det er virkelig vildt. Den dag, det stopper, så kan vi være nok så fede, men så er den død, siger han videre.

Højt bundniveau

Ifølge Thomas Blachman er han meget overrasket over, at der bliver ved med at være så stor tilstrømning til programmet fra håbefulde danskere, der drømmer om at udvikle sig musikalsk.

- Det er vildt i sådan et lille land. Vi begynder at konsumere dem, som er blevet uddannet ved at se 'X Factor'. Nu kommer der en masse ind, der var fem år, da programmet begyndte. De har gået på den uddannelsesinstitution, hvor de har set 'X Factor' og fået en times musikundervisning hver fredag, og de har hørt efter, hvad der blev sagt, siger han og fortsætter:

- I mangel på bedre musikundervisning i skolerne og den generelle mangel på accept af, at kunsten er vigtig for menneskets dannelse, har vi ('X Factor', red.) været inde og kompensere, og der har været behov for at se noget og snakke om noget, der er irrationelt - som musik. Vi vil gerne diskutere det, og det er en enorm smuk ting og faktisk en samfundsforpligtelse.

- Det er også derfor, jeg sidder og slår i bordet i programmet og siger, at det her er fandeme ikke 'Danmark har talent' eller et af de der hygge-pisse programmer. Det her er et seriøst program - et seriøst musikprogram. Og så længe, der er en idiot som mig, der går ind i sådan et program og insisterer på det, så er det en spændende friktion, og det fungerer. Og så er folk jo ikke en skid bange for flow-tv. Vi har brug for noget, der samler og sætter samtalerne i gang på arbejdsplads i bussen eller bilen.

- Men har programmet ikke snart spillet fallit, når der næsten ikke er nogen af deltagerne, der bliver til noget, eller som man hører fra efter programmet?

- Hvad deltagerne gør bagefter er op til dem selv. Når man stopper på en uddannelsesinstitution, tager ens lærer heller ikke en i hånden og følger dig videre til Novo Nordisk eller noget andet. Det kan jeg ikke bruge hele mit liv på. Jeg har nok at se til i forvejen. Jeg ville ønske, jeg havde tid til at gå videre med dem, men det har jeg bare ikke, siger han og fortsætter:

- Det burde være pladeselskab og andre, der samler op, men det er ikke kutyme i Danmark. Vi har hørt på i ti år fra seerne: 'Hvad sker der med deltagerne?'. Der sker en helvedes masse, imens det kører, og så slukker Danmarks største stereoanlæg, og så har alle hørt det. Deltagerne får mere opmærksomhed, end nogen professionel gør på kort tid.

'X Factor'-vinder om iskold Blachman: - Jeg er ked af det

Ifølge Thomas Blachman er præmissen for programmet da heller ikke, at vinderen skal blive den næste store sangstjerne.

- Der er utrolig mange unge, som det her program tiltrækker, som er klar over præmissen, men de er alligevel klar til at komme på det her tre måneders kursus, som det jo er at være en del af 'X Factor', siger han og fortsætter:

- Deltagerne har heller ikke nødvendigvis en ambition om at blive stjerner bagefter, men en ambition om at komme til at arbejde på det niveau, vi arbejder, og få den ekstreme opmærksomhed, understreger han.

Du kan se første afsnit af den nye sæson af 'X Factor' 1. januar klokken 20 på TV2.