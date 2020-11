Chokeret Bosse Hall: - Det er både godt og ondt

Det tidligere medlem af Shu-bi-dua kalder det trist, at Michael Bundesen er død. Men godt at han fik fred

Søndag aften sov Michael Bundesen ind efter kort tids kræftsygdom.

Michael Bundesen er død

For Bosse Hall, der var med til at starte Shu-bi-dua op i begyndelsen af 70'erne, kommer dødsfaldet som noget af et chok.

- Ja, jeg er temmelig chokeret over det. Det havde jeg ikke set komme, siger den 71-årige musiker til Ekstra Bladet.

- Jeg vil sige, at det både er godt og ondt, at han er død. Det er selvfølgelig trist, men det var ikke et liv for ham at være endt i den kørestol, siger Bosse Hall med henvisning til den blodprop, der ramte Michael Bundesen i maj 2011.

- Så på hans vegne er jeg meget godt tilfreds med, at han har fået fred. Sådan ville jeg selv have det med det, siger han.

Bosse Hall så sidst Michael Bundesen for nogle år siden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter Bundesens blodprop har Bosse Hall ikke haft meget kontakt med Shu-bi-dua-frontfiguren.

- Efter han blev syg, blev han meget privat. Han var meget forfængelig, og det kan jeg virkelig godt forstå. Men det er klart, at en dag som i dag vælter de minderne frem - især de gode. Og dem er der heldigvis flest af, griner Bosse Hall.

Han beskriver Michael Bundesen som et meget karismatisk, kreativt og dynamisk menneske.

- Men han havde også skyggesidder. Sådan er det med den slags mennesker. Det er ofte sådan, at de mest charmerende ofte har de største skygge sidder. Han var på mange måder kompliceret.

Især i de tidligere 70'ere var Bosse Hall meget sammen med Michael Bundesen - både da Shu-bi-dua skulle skabes og privat.

- Vi sås meget på det tidspunkt, og vi havde det hamrende sjovt. Det var drengerøvs-rock'n roll, der er sjovt at mindes. Vi gik meget ud sammen, og det var en fest. Michael var en meget givende person.

Sidst, Bosse Hall så Michael Bundesen, var, da der var premiere på musicalen om Shu-bi-dua på Fredericia Teater.

- Vi spiste alle sammen frokost sammen på en resaturant. Der var han glad og velfungerende. Han havde selvfølgelig sine handicaps, men han var helt klar i hovedet.

Bosse Hall forlod Shu-bi-dua i 1982.