Chokeret DR-vært: - Det var så voldsomt

Iben Maria Zeuthen sagde fra over for DR, og derfor bliver optagelser med en racistisk vittighed ikke vist i programmet 'Bruuns Stue', som snart har premiere

På lørdag er der premiere på DR2-satsningen 'Bruuns stue', der ifølge DR har til formål at udfordre seernes og gæsternes grænser og krænkelsesparathed.

Men allerede før premieren har programmet været i en decideret shitstorm, efter paneldeltageren Huxi Bach som en del af programmets præmis indvilligede i at læse en racistisk vittighed op om somaliere.

Det fik en somalisk statist til at bryde ud i gråd, og torsdag aften kunne DR fortælle til Ekstra Bladet, at man har valgt at droppe de nævnte optagelser som konsekvens af den heftige kritik.

DR: Vi har undskyldt 'Det var den allerførste optagedag, og produktionen indså med det samme, at de ikke havde været tydelige nok overfor de medvirkende – både deltagere og statister – om, hvad programmets ramme og præmis var. Derudover blev optagelserne afbrudt, og derfor blev programmet ikke færdigt. Så af de to grunde har vi valgt ikke at sende de optagelser,' skriver programchef Lisbeth Langwadt i en mail til Ekstra Bladet. 'Vi har informeret deltagerne om det og i øvrigt undskyldt over for dem. Det var som nævnt de allerførste optagelser, der blev lavet til 'Bruuns Stue', og produktionen rettede hurtigt ind ved at undlade at benytte sig af statister og ved at sikre, at alle medvirkende fremover blev briefet grundigere om, hvad der skulle ske.' Vis mere Luk

I den forbindelse fortalte Rasmus Bruun, der er vært på programmet, til Ekstra Bladet, at paneldeltagerne i programmet havde krævet, at optagelserne blev skrottet.

Det bekræfter DR-vært Iben Maria Zeuthen, der er en af paneldeltagerne, torsdag på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun er glad for, at DR nu har truffet beslutningen om ikke at vise de pågældende optagelser.

- Jeg synes, det er en meget fornuftig beslutning, at DR ikke viser de pågældende afsnit. Ikke, fordi man ikke skal kunne teste grænser, men fordi man, hvis man vil gøre det, skal være sig sit ansvar ekstremt bevidst. Det var produktionen ikke, og vi deltagere stod derfor i en situation, hvor der blev opfordret til ekstrem grov og racistisk adfærd, siger hun og fortsætter:

- Hvis man havde valgt at vise det, ville ansvaret tilfalde de forkerte. Det var produktionen, der skulle tage slagene, for det er dem, der har lavet et produkt, der ikke fungerer, og det tager de ansvar for nu.

Rasmus Bruun er vært på 'Bruuns Stue'. Foto: Karsten Andersen/Free

Vært kritiserer DR: Forkert beslutning

Ifølge Iben Maria Zeuthen har hele processen i forbindelse med programmet været dybt kritisabel.

- Hele processen var dårlig. De havde ikke informeret os om graden af grovhed. Og så synes jeg, at hele idéen om at kombinere et quizprogram med meget krænkende jokes er helt gal. Det er fair at prøve grænser af, men man skal kunne have nuancer med, og det var der ikke her. Men man har heldigvis indset nu, at man ikke kan have grænseoverskridende afprøvninger samtidig med buzz-knapper. Det hænger ikke sammen, siger hun og fortsætter:

- Når noget bliver for voldsomt, og man kan se, at folk ikke er med, så har man et skærpet ansvar for at folde det ud og sørge for, at tingene lander på benene, og at alle er blevet debriefet, og det var ikke tilfældet. Det hele var så voldsomt.

Iben Maria Zeuthen er glad for, at optagelserne med den grove joke er blevet droppet. Foto: Christian Bang

Dybt rystende

Iben Maria Zeuthen valgte af samme årsag at gribe ind under optagelserne, da hun synes, at joken om somalieren var for grov.

- Det var dybt rystende. Det er en af de mest voldsomme situationer, jeg har stået i i min karriere, for det var mig, der sagde stop, og jeg ødelagde det. Der sad 50 mennesker, det var et kæmpe tv-studie, hvor der var statister, producer og hele lortet, og det var så forfærdeligt. Men jeg var nødt til at sige fra, siger hun og fortsætter:

- Jeg var virkelig, virkelig chokeret over hele situationen. Det var som at sidde og se et trafikuheld i langsom gengivelse. Det var så vildt, at det blev så groft i et quizprogram. Jeg var virkelig, virkelig chokeret.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Huxi Bach, men han har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Har fået undskyldning Iben Maria Zeuthen fortæller, at hun var chokeret i lang tid efter optagelserne. - Hvis man vil lave en ny slags fjernsyn, er der stor mulighed for, at det fucker op, og derfor har jeg forståelse nok for, at det kan ske. jeg er glad for, når man prøver noget nyt. Men efterfølgende var jeg vildt rystet. For hvad hvis jeg ikke havde sagt fra? Så er jeg bange for, at ingen ville have grebet ind, og så nogen ville have brændt nallerne helt vildt, og nogen kunne have fået ødelagt deres karriere. Tænk, at jeg stod med det ansvar. Tænk, at det var mit ansvar, at andre ikke mistede deres karriere. Det var helt vildt, siger Zeuthen, der efterfølgende har fået en undskyldning fra DR: - De har virkelig sagt undskyld. Og det er håndteret fint her efterfølgende, så derfor er den også lukket for mig. De andre optagelser er angiveligt gået godt. Måske var det den ilddåb, der skulle til, for så vidt jeg ved, har de lavet programmet om helt efterfølgende, siger hun og fortsætter: - Jeg tror bare, at jeg er glad for, at DR stopper det, og jeg er også glad for, at de har været transparente omkring det, og jeg kan godt lide, at vi kan have de her diskussioner omkring det. Vis mere Luk

DR undskylder: Skrotter somalier-joke