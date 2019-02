Chokeret Morten Løkkegaard: Jeg snakkede med ham i mandags

- Jeg er selvfølgelig dybt chokeret. Det er få dage siden jeg talte med ham sidst.

Sådan lyder ordene fra Venstres medlem af Europa-parlamentet, journalist Morten Løkkegaard, efter nyheden om den danske tv-stjerne og politiker, Ole Stephensens tidlige død.

- Vi sidder sammen i kommunalbestyrelsen i Gentofte. Og vi har en tradition for lige at spise lidt sammen efter hvert kommunalbestyrelsesmøde. Jeg snakkede med ham så sent som i mandags. Det er helt uvirkeligt. Jeg har overhovedet ikke hørt om, at han skulle være syg eller noget som helst, så det kommer helt ud af den blå luft for mig, siger Morten Løkkegaard.

Ole Stephensen var ud over at være en kendt tv-profil, også en dygtig og meget vidende politiker. Han sad i byrådet for De Konservative i Gentofte, og stillede op til Folketinget for De Konservative i Taastrup - og Brøndbykredsen.

- Han var i godt humør, og ved godt mod, og da jeg snakkede med ham, der var slet ikke noget. Vi snakkede om familien og Bruxelles, og ja, Konservative. Han kunne godt lide Europa-politik. Så det snakkede vi en del om, siger Morten Løkkegaard.

