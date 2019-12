Chokeret over første sæson: Har lagt en plan

Da ’X Factor’ sidste år skiftede fra DR til TV2, kom to nye dommere til: Lars Ankerstjerne og Nanna Øland Fabricius – bedre kendt som Oh-Land.

Under sin første sæson havde Ankerstjerne også gang i karrieren som producer ved siden af, hvilket tog hårdt på den 35-årige dommer, der under programmet blev far for første gang. Derfor er han noget bedre forberedt til den kommende sæson.

- Jeg har tænkt meget over at strukturere min hverdag, så der er plads til det overskud, man skal have for at lave det her, fortalte han til pressemødet med medierne inden programmet får premiere 1. januar.

Han var udmattet efter afslutningen på sin første sæson. Derfor satte han sig stilfærdigt ned og tænkte over, hvordan det kunne ændres til en ny sæson.

Anker-tid

Som nævnt tidligere har struktur været nøgleordet for vestegns-dommeren. Og det er en opgave, han har fået udliciteret.

- Jeg har en assistent, der styrer min kalender og så står der ikke noget en gang imellem andet end ’Anker holder fri’, fortalte han.

Og når kalender så siger absolut ingenting, er der en klar plan for, hvad tiden skal bruges på.

- Så kigger jeg på min datter og streamer Netflix, fortalte han om planerne.

Netop den nytilkomne datter mærker man tydeligt betyder alverden for produceren.

- Det er det bedste, klogeste og sjoveste, jeg nogensinde har gjort i min tilværelse. Der er ikke noget, der ordner prioriteterne for én, fortalte han med stor glæde, så der ingen tvivl er om, at for ham er datteren absolut nummer 1.

- Det er på en eller anden måde enormt befriende, at man bare kigger på hende og tænker ’Gud, det er det fedeste', sagde han og bekræftede også, at søvn og børn på ingen måde hænger sammen i starten.

Den manglende søvn har dog ikke afskrækket ’X Factor’-dommeren, når det kommer til børn.

- Jeg vil gerne have mange børn!, lød det uden tøven.

