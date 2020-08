Chokeret Stig Elling: Jeg blev spyttet i hovedet

Den 73-årige tidligere rejsekonge Stig Elling fik sig noget af et chok, da han onsdag var ude at gå tur med sin mand, Steen Andersen, på Frederiksberg, hvor parret bor.

Pludselig fik han en spytklat i hovedet. Det fortæller han i et opslag på Facebook:

’Kære venner.

Var i dag udsat for en meget ubehagelig oplevelse.

En person, jeg ikke kender, spyttede efter mig, og sagde dumme ord.

Jeg syntes netop, at dette er utilgiveligt i disse tider, hvor vi skal passe på hinanden.

Derfor dette opslag. Pas på hinanden i denne tid, hvor smitten stiger.

God weekend til jer alle, og pas på hinanden,’ skriver han.

Til Ekstra Bladet uddyber Elling:

– Vi er bare stille og roligt ude at gå tur på Howitzvej, da en mand – vel nok i 50’erne – pludselig spytter mig i ansigtet med ordene ’det fortjener du’. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Både Steen og jeg var så rystede, at vi ikke i detaljer lagde mærke til manden, men umiddelbart vil jeg sige, at der var tale om en dansker.

Ekstra udsat

Stig Elling lider af Parkinsons syge og er således ekstra udsat i disse coronatider. Derfor bekymrer det ham ekstra, at overfaldet ikke blot var verbalt.

– Jeg tænkte, om spytklatten mon var en ekstra manifestation af mandens foragt for mig, siger han og fortsætter:

– Jeg overvejede at melde hændelsen til politiet, man hvad får jeg ud af det, når vi ikke har et brugbart signalement? Så i stedet gik jeg til tasterne og skrev om det på Facebook. Vi er lige nu i en situation, hvor vi skal passe på hinanden og være positive, men desværre findes der jo idioter på gader og stræder. Heldigvis er de fleste medmennesker jo flinke og rare, så nu prøver vi at lægge det bag os, selvom det bestemt var et chok.

Anden gang på få dage

Elling har en formodning om, at episoden skyldes hans seksualitet, men tør ikke sige det med hundrede procents sikkerhed.

Det ku’ vel også være, at du engang havde solgt manden en rejse, han ikke var tilfreds med?

– Måske, ja. Men jeg tror det desværre ikke.

Har han ret i sin antagelse, er det anden gang i løbet af få dage, at kendte homoseksuelle par herhjemme har været udsat for overgreb i kraft af deres seksuelle observans.

Således oplevede tv-lægen Charlotte Bøvings kæreste og kommende hustru, Christina Jørgensen, i søndags, at en mandlig kirkegænger tildelte hende slag med en salmebog, da parret var til gudstjeneste i Varde. Den episode efterforskes nu af politiet.