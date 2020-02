Christian Degn på kærestejagt: Så høj skal hun være

Christian Degn er en travl mand med mange jern i ilden. Foruden tjansen som hele Danmarks quizmester i 'Hvem vil være millionær', kan han senere på året opleves i TV2's nye underholdningsprogram 'Dine fulde fem'.

Selvom karrieren kører på skinner for den 40-årige tv-vært, er der én ting han savner: En at dele tilværelsen med.

- Jeg har simpelthen ikke noget kærlighedsliv, fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham mellem to optagelser af 'Dine fulde fem'.

Christian Degn lægger ikke skjul på, at drømmen er villa, vovse og Volvo. Den 2,08 meter høje tv-vært har dog et helt specielt krav til en fremtidig partner.

- Hvis jeg kender mig selv ret, er der i hvert fald noget med højde, der virker for mig. Det er jo også noget, der er blevet videnskabeligt bevist, siger han.

- Jeg tror, det er noget med øjenkontakt. Vi mennesker har størst chance for at blive forelsket, når manden er ni procent højere end kvinden. Det vil så sige, at jeg skal finde en på 1,92, så I bliver simpelthen nødt til at have noget tålmodighed med mig.

Vil have børn

Selvom ønskehøjden er sagt med et glimt i øjet, har det faktisk været et gennemgående træk hos Christian Degns tidligere partnere.

- Alle de kærester, jeg har haft, har været høje, så det er i hvert fald en faktor, men nu skal det jo ikke lyde som om, jeg kun går op i fysik, siger han og uddyber:

- Det skal jo også være en, man har det fedt sammen med, og det kan man have på mange måder. Det skal jo bare helst være en, der forhåbentlig kan blive mit livs bedste ven.

Mens han venter på drømmekvinden, er der dog ingen tvivl om, hvor han lægger sin energi.

- Jeg vil vildt gerne have børn og familie en dag, og så må vi se om det lykkes. Lige nu er fokus på at lykkedes med 'Dine fulde fem'.

