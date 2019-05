Christian Kjærs hustru, Susan Astani-Kjær, skriver på Facebook, at hendes mand bestemt ikke har taget det let, at dronning Margrethe - efter hans betingede fængselsdom - har frataget ham ridderkors og kammerherrenøgle.

'Christian er så ked af det, at jeg er bekymret for hans helbred', skriver hun blandt andet og tilføjer en grædende smiley.

I opslaget langer hun desuden ud efter pressen, som hun mener dømte hendes mand på forhånd.

Christian Kjær på vej i Det Kongelige Teater med Susan Astani-Kjær. Foto: Claus Bjørn Larsen

'Pressen har holdt en fest på Christians konto og dømt ham langt før han kom op i retten', skriver hun og tilføjer:

'Når der er to personer, som rotter sig sammen mod en, og så oven i købet får de kæmpe opbakning hos landets journalister, bare fordi de har magten til at lave det hele om til en absurd historie, så kan man lige så godt give op'.

Sagen kort: Ramte official Sagen, der har fået kongehuset til at degradere Christian Kjær efter de mange årtiers venskab, udspillede sig sommeren 2018. Christian Kjær trillede en lørdag morgen mod bageren i konens blå Tesla for at købe rundstykker og kanelsnegle til sig selv og familien. På vej mod bageren passerede han skilte, der forbød kørsel i bil ved T-krydset længere fremme, fordi det for området lokale cykelløb blev afholdt denne dag. Ved krydset nærmede Christian Kjær sig to trafikofficials, der med bemyndigelse fra politiet råbte og brugte fagter for at få ham til at bakke, inden han kørte ind på løbsruten. I retten fandt man det bevist, at Christian Kjær ved mødet overfusede de to trafikofficials og ramte en af dem med Teslaen med lav fart.

Det var dronning Margrethe, der personligt fratog den 76-årige rigmand hans titler, hvilket betyder, at han skal aflevere sit ridderkors og kammerherrenøgle tilbage.

- Vi kan bekræfte, at Christian Kjær har fået frataget sine ærestitler og sin titel som ridder af første grad af Dannebrogordenen. Christian Kjær er orienteret, har kongehusets kommunikationsafdeling udtalt til Ekstra Bladet.

Smilet er stivnet hos den kendte erhvervsmand. Foto: Lars Poulsen

Degraderingen er en direkte konsekvens af, at Christian Kjær i marts blev dømt i byretten for i sin bil at have ramt en trafikofficial med lav fart i Hørsholm nær sit hjem.

Retten i Lyngby straffede den nu tidligere kammerherre med en betinget fængselsdom på 30 dage, ligesom retten fratog ham kørekortet i et år og tildelte en bøde på 10.000 kroner.

Susan Astani-Kjær og Christian Kjær til U2-koncert som VIP-gæster. Foto: Claus Bonnerup

Susan Astani-Kjær langer desuden hårdt ud efter de to personer, hvis vidneudsagn i retten var udslagsgivende i forhold til dommen.

'Trist trist situation for en uskyldig mand, som blev skubbet til et lille hjørne af to magtsyge personer. Hvordan kan de to mænd leve med deres løgne historier, efterlader jeg til deres egne samvittighed, hvis de har noget!'

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra Susan Astani-Kjær.