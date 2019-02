Christian Kjær dømt

Rigmanden har fået 30 dages betinget fængsel for at have kørt en traffikofficial ned

Den 75-årige Christian Kjær var torsdag i retten i Lyngby, hvor han var tiltalt for fire lovovertrædelser, efter han i forbindelse med et cykelløb i Hørsholm i august 2018 kørte en såkaldt traffikofficial ned.

Politiet krævede, at Christian Kjær straffes med både fængsel og bøde.

Desuden krævede politiet, at han skulle fratages kørekortet. Kjærs forsvar krævede frifindelse i alle fire punkter.

Christian Kjær med Susan Astani foran Retten i Lyngby. Foto: Olivia Loftlund

Retten var dog ikke i tvivl.

- Thi kendes for ret, at Christian Kjær straffes med 30 dages betinget fængsel, lød det fra dommeren, der endvidere gav Kjær en bøde på 10.000 kroner samt frakendte ham kørekortet i et år.

Derudover skal han betale sagens omkostninger.

Tiltaler mod Christian Kjær Straffelovens § 119 For at have kørt en trafikofficial ved et cykelløb i Hørsholm ned, så officialen faldt og pådrog sig et blåt mærke på højre knæ Færdselslovens § 118 For ikke at have efterfulgt trafikofficialens anvisninger for kørsel Færdselslovens § 118 For at have foretaget ulovligt højresving Færdselslovens § 118 For at have tilsidesat væsentlige hensyn til trafiksikkerheden på særlig hensynsløs måde Anklagemyndigheden kræver Christian Kjær straffet med fængsel og bøde.

Christian Kjær bad om at få dommen tilsendt, da han vil have en anden advokat til at se på den. Han ved endnu ikke, om han vil anke dommen, som han kalder 'helt ligegyldig'.

- Hvad siger du til dommen, Christian Kjær, spurgte en af pressens udsendte.

- Ja, hvad siger jeg til dommen? Jeg siger goddag, sagde Christian Kjær og rakte hånden frem for at give hånd.

Christian Kjærs kone, Susan Astani, ønskede ikke at kommentere dommen over for Ekstra Bladet.

Bred enighed

Dommeren fortalte, at der var enighed mellem hende og de to domsmænd.

- Jeg kan sige, at vi var enige.

- Vi har lagt til grund, at trafikofficialen er omfattet af straffelovens paragraf 119 og er blevet ramt af bilen - ganske vist med så lav hastighed, at det svarer til et skub, siger dommeren.

Senioranklager Michael Winther var glad og tilfreds for rettens kendelse.

- Det var vigtigt, at vi fik slået fast, at det at påkøre en trafikofficial er en overtrædelse af straffelovens paragraf 119.

- Nu har vi jo Tour de France, der kommer til Danmark, og der kan man tage den her dom i hånden og sige, at de personer, der hjælper til ved et stort sportsstævne, skal møde samme beskyttelse som politiet, hvis de her personer har en særlig bemyndigelse, tilføjer han.

Jeg er målløs

Christian Kjærs forsvarer, Poul Bach, troede derimod knap sine ører, da han hørte dommen.

- Hvis man skal dømme ud for det her, er det en mild straf, men jeg mener ikke, at der er løftet et eneste bevis mod Christian Kjær. Det er indicier på indicier på indicier, og det er modforklaringer.

- Jeg kan slet ikke se, hvordan man kan dømme her. Når der er en berettiget tvivl, er man nødt til at frikende, og det har man ikke gjort her.

- Jeg er målløs, siger Poul Bach.

