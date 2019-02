Christian Kjær i retten i dag: Anklager kræver fængsel

Christian Kjær går med hastige skridt mod sandhedens time.

Han skal i dag for retten i Lyngby, hvor han er tiltalt for at have påkørt en trafikofficial med lav fart ved et cykelløb nær sin bopæl i Hørsholm.

Den 75-årige rigmand er i sagen også tiltalt for andre lovovertrædelser, blandt andet ulovligt højresving.

Politiet kræver, at Christian Kjær straffes med både fængsel og bøde. Desuden kræver politiet, at han fratages kørekortet.

Christian Kjær bag rettet i sin blå Tesla i minutterne omkring den omtalte hændelse. Foto: Privat

Christian Kjær nægter sig skyldig i alle anklager og beskylder trafikofficialen for at have slået ham i øjet med sin stav.

- Du kan ikke bede mig om at bakke imod færdselstrafikken og rundt om et hjørne, hvor jeg ikke kunne se den modkørende trafik, har Christian Kjær tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Her er tiltalen Christian Kjær er tiltalt i fire lovovertrædelser: Straffelovens § 119 For at have kørt en trafikofficial ved et cykelløb i Hørsholm ned, så officialen faldt og pådrog sig et blåt mærke på højre knæ Færdselslovens § 118 For ikke at have efterfulgt trafikofficialens anvisninger for kørsel Færdselslovens § 118 For at have foretaget ulovligt højresving Færdselslovens § 118 For at have tilsidesat væsentlige hensyn til trafiksikkerheden på særlig hensynsløs måde

Hændelsen udspillede sig 18. august ved T-krydset Gøngehusvej og Elleslettegårdsvej.

Krydset var afspærret for indkørsel med trafikkegler på grund af det 11 kilometer lange cykelløb Sorgenfriløbet.

Christian Kjær blev stoppet af to vesteklædte trafikofficials, der forsøgte at håndhæve de trafikale anvisninger ved cykelløbet.

Han var kørt til bageren alene i sin blå Tesla for at hente morgenbrød.

Han bestemte

En af de to trafikofficials har tidligere fortalt, at de forgæves bad Christian Kjær om at bakke, så han ikke kørte ud foran løbets ryttere.

- Han ville igennem, fordi han mente, at han bestemte.

- Han sagde bare: 'Jeg skal igennem!'.

- Og jeg svarede stille og roligt, at han skulle bakke, og at han ikke måtte komme igennem, har trafikofficialen tidligere udtalt over for BT.

Uoverensstemmelsen resulterede ifølge tiltalen i, at trafikofficialen blev ramt af Christian Kjærs bil, så officialen faldt og pådrog sig et blåt mærke på højre knæ.

Retssagen begynder klokken 9.45, og Ekstra Bladet dækker den live.

Det forventes, at der falder dom i sagen i dag.