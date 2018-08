Christian Kjær meldt til politiet: Påkørte official ved cykelløb

Lørdag formiddag blev der kørt cykelløb i Nordsjælland med Lyngby Cycle Club som arrangør. Flere frivillige var indkaldt for at holde styr på sikkerheden, så løbets ryttere ikke skulle kollidere med andre trafikanter.

Men mindst en enkelt trafikant havde mere end almindelig svært ved at følge anvisningerne fra cykelløbets officials. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgte den 75-årige rigmand Christian Kjær at påkøre en - måske endda to - officials, som stod og sikrede, at cykelrytterne kunne passere tæt på milliardærens hjem Sandbjerggård i Nordsjælland.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere, der overværede situationen, som opstod på Gøngehusvej, hvor Christian Kjær ikke ville følge anvisningerne fra to officials, og de blev påkørt uden at komme til skade ved påkørslen.

Situationen opstod ifølge Ekstra Bladet oplysninger omkring klokken 10 lørdag formiddag, hvor officials iført veste dirigerede trafikken tæt på Christian Kjærs hjem.

Nordsjællands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de har modtaget en anmeldelse omkring en situation i lørdags.

- Vi har fået en henvendelse om, at der lørdag formiddag i forbindelse med et cykelløb har været en episode, hvor der en bilist, der ikke efterkommer anvisningerne, som de her officials kommer med.

- Og i den forbindelse er der en official, der bliver ramt af en bil. Umiddelbart er han ikke kommet alvorligt til skade, men vi har fået en henvendelse om sagen, og den er vi i gang med at undersøge nærmere, fortæller Henriette Døssing, pressemedarbejder ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet var søndag i kontakt med Christian Kjær, der dog meget klart lod forstå, at han absolut ikke havde lyst til at udtale sig om noget som helst.

Foto: Privat