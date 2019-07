Christian Kjær ramt af Parkinson

Rigmanden Christian Kjær er blevet ramt af Parkinsons sygdom, der er en alvorlig neurologisk lidelse, som blandt andet kan vise sig ved store rystelser i kroppen.

Det skriver Se og Hør.

I det nyeste nummer af ugebladet, der udkommer onsdag, forklarer Christian Kjærs kone, Susan Astani-Kjær, at rigmanden i øjeblikket er i udredning og behandling for sygdommen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Susan Astani-Kjær, at Christian Kjær er blevet ramt af Parkinsons sygdom. Hun fortæller, at han har det godt til trods for den alvorlige diagnose.

- Han har det godt efter omstændighederne. Vi holder ferie lige nu, siger Susan Astani-Kjær til Ekstra Bladet og fortæller, at de derfor ikke har yderligere kommentarer til sygdommen på nuværende tidspunkt.

Christian Kjær sammen med sin hustru, Susan Astani-Kjær. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Turbulent tid

Den triste nyhed om sygdommen kommer efter en turbulent tid for 76-årige Christian Kjær, der til daglig arbejder som advokat.

I februar blev han idømt 30 dages betinget fængsel og fradømt sit kørekort for at have påkørt en trafikofficial. Derefter kunne Ekstra Bladet afsløre, at Christian Kjær var blevet frataget samtlige af sine titler hos dronning Margrethe.

- Vi kan bekræfte, at Christian Kjær har fået frataget sine ærestitler og sin titel som ridder af første grad af Dannebrogordenen. Christian Kjær er orienteret, fortalte kongehuset kommunikationsafdeling i den forbindelse.

Fratagelsen af titlerne tog ifølge Susan Astani-Kjær hårdt på hendes mand.

'Christian er så ked af det, at jeg er bekymret for hans helbred. Pressen har holdt en fest på Christians konto og dømt ham langt før han kom op i retten,' skrev hun i et opslag på Facebook efterfølgende.

Fakta om Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme.

Ca. 7300 mennesker lever i Danmark med Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen.

Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne. Parkinsons sygdom har følgende typiske symptomer: Rysten

Muskelstivhed

Langsomme og træge bevægelser Kilde: Parkinsonforeningen

Overfusede officials

Degraderingen var en direkte konsekvens af, at Christian Kjær i marts blev dømt i byretten for i sin bil at have ramt en trafikofficial med lav fart i Hørsholm nær sit hjem, da han var på vej til bageren.

Retten i Lyngby straffede den nu tidligere kammerherre med en betinget fængselsdom på 30 dage, ligesom retten fratog ham kørekortet i et år og tildelte en bøde på 10.000 kroner.

På vej mod bageren passerede Christian Kjær skilte, der forbød kørsel i bil ved T-krydset længere fremme, fordi det for området lokale cykelløb blev afholdt denne dag.

Ved krydset nærmede Christian Kjær sig to trafikofficials, der med bemyndigelse fra politiet råbte og brugte fagter for at få ham til at bakke, inden han kørte ind på løbsruten.

I retten fandt man det bevist, at Christian Kjær ved mødet overfusede de to trafikofficials og ramte en af dem med Teslaen med lav fart.

Tilbage i maj måned valgte Christian Kjær som konsekvens af dommen at sætte sin bolig i Hørsholm, Sandbjerggård, til salg.