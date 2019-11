Christian Kjær tigger Trump om hjælp

I et brev, der er adresseret direkte til den amerikanske præsident, forsøger rigmanden Christian Kjær at få indrejsetilladelse til sin kones niece

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

'Kære præsident, tusind tak for, at du er, som du er.'

Sådan indleder rigmanden Christian Kjær et brev, der henvender sig direkte til den amerikanske præsident, Donald Trump.

Kjær og hans kone, Susan Astani-Kjær, planlægger at tilbringe lidt over en måneds ferie på De Vestindiske Øer, nærmere bestemt på øen St. Thomas.

Udover parret selv skal resten af familien samles på den tropiske ø, deriblandt Susan Astani-Kjærs niece Sarina Astaninejad på 15 år.

Se også: Rigmand: Sådan blev jeg venner med kongehuset

Der er dog den hage ved deres familiekomsammen, at niecen har iransk pas, og da Iran er på USA's såkaldte 'sorte liste', der ikke tillader iranere at sætte deres ben på amerikansk jord, er hun netop forhindret i deltagelsen af ferie-herlighederne.

De Vestindiske Øer har siden 1917 tilhørt USA.

Derfor ønsker Kjær og co. altså at få en særlig fritagelse for disse regler. I brevet, som Susan Astani-Kjær har postet på sin Instagram, bliver der påpeget, at Christian Kjær er villig til at tilbyde en slags 'penge-garanti' på hele en million dollars, der skal forsikre USA om, at niecen ingen intentioner har om at blive i de forenede stater.

'Han er den sødeste mand'

I en SMS skriver Susan Astani-Kjær til Ekstra Bladet, at hun er dybt rørt over hendes mands indsats.

- Christian er bare så fantastisk, og han prøver på at gøre en forskel. Jeg kom fra Schweiz i går og vidste intet om brevet. Jeg blev helt rørt til tårer, da jeg fandt ud af hans indsats for min skyld og for min niece. Han er den sødeste mand på jorden. Jeg er så heldig at have sådan fantastisk mand, skriver hun.

Du kan læse det fulde brev her:

I brevet kommer det yderligere frem, at den pågældende niece går på kostskole i Schweiz, og at der ønskes turistvisum i perioden 12. december til 15. januar.

Ydermere skriver Christian Kjær, at han er ejer af paradis-øen Great St. James, og at han i 90'erne købte flere hoteller på De Vestindiske øer sammen med fire andre, hvor han reddede dem fra at gå bankerot.

I en SMS skriver Susan Astani-Kjær, at de forventer et svar fra den amerikanske præsident.