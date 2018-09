Christian Stadil indlagt på Rigshospitalet: 'Alt er godt'

Den danske forretningsmand Christian Stadil, der blandt andet er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule', har i noget tid kæmpet med nakkestivhed og rygsmerter.

Nu har 46-årige Stadil fået undersøgt sine symptomer, og det har vist sig, at han er blevet ramt af infektionssygdommen borrelia, som kan opstå efter et skovflåtbid.

Det skriver Christian Stadil på sin Facebook-profil.

'Nakkestivhed, store røde pletter fordelt over en halv meter på kroppen, en sovende fornemmelse i venstre side de sidste par måneder, rygsmerter og et rødt og blåt bidemærke i knæhasen.

Har haft det på fornemmelsen noget tid, men fik det i dag, efter at have fået tappet spinalvæske, bekræftet at jeg har neuroborreliose/borrelia i fremskreden grad', skriver Christian Stadil på sin Facebook-profil.

Han skriver ligeledes, at han nu får medicin, men at alt er fint.

'Syntes også, at jeg var ekstraordinært stiv i nakken, da jeg kørte hjem fra Aarhus sammen med min kammerat og oplægsholder til THORNICO ERFA dag Peter Stenbæk i går. Får nu noget kraftigt medicin, så alt er godt. Er tilbage på pinden efter at have været på Riget det meste af dagen', skriver han.

Til sidst sender han en tak til hospitalsvæsenet.

'Min vigtigste pointe er egentlig, at jeg er dybt imponeret over det danske hospitalsvæsen her konkret Riget, overlæge Anne-Mette og hendes team. Wauw for en sød, åben og dybt professionel behandling. Tusind tak. I’am a BIG fan', skriver han.

Christian Stadil blev for kort tid siden gift med Alice Brunsø. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix

I opslaget skriver han ligeledes, at han er blevet ramt af neuroborreliose, som rammer hver tiende person, der får konstateret borrelia. Man bliver ramt af neuroborreliose fra en uge og op til fire til fem måneder efter biddet.

Symptomerne starter ofte med smerter i ryggen, typisk mellem skulderbladene og i nakken.

Man kan få nervelammelser, hvoraf det mest almindeligt er lammelse af ansigtsnerverne. Neuroborreliose kan også vise sig som hjernehindebetændelse (meningitis), som i nogle tilfælde er med feber, hovedpine og stivhed i nakken.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christian Stadil, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.