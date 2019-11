Christiane afslører: Vi står sammen

For Christiane Schaumburg-Müller er december og julen noget, hun glæder sig til hele året, men i år bliver juleaften ekstra særlig, fordi sønnen Constantin på tre år kan være med til en stor del af det, han tidligere har været for lille til.

Det glæder tv-værtinden sig til.

- Sidste år blev han puttet på sit normale tidspunkt og spiste faktisk før os andre. Men i år er han stor nok og kan køre den fulde jul, forklarer Christiane Schaumburg-Müller.

Selv om tv-værtinden og rapperen Liam O'Connor ikke længere danner par, så står de sammen om at give deres søn al den juleglæde, de kan.

- Liam og jeg er gået i gang med at tale om julemanden og med at få den særlige julestemning frem. Liam er heldigvis også meget glad for jul. Hele den magi, som julen er for børn, hvor det bare er et måned langt eventyr, vil vi gerne give ham, siger hun.

Da Christiane Schaumburg-Müller blev spurgt, om hun ville lægge stemme til Netflix' store julesatsning, animationsfilmen 'Klaus', var der derfor ikke meget tvivl.

For ikke nok med, at tv-værtinden og iværksætteren er helt vild med jul - så ville hun også gerne lave noget, som sønnen Constantin ville kunne nyde.

- I 'Vild med dans' (hvor Christiane Schaumburg-Müller er værtinde, red.) siger jeg måske tre sætninger, og så går der lang tid, før jeg siger noget igen og ofte er det jo noget, han i bund og grund ikke finder interessant, fortæller hun.

- Men i tegnefilm er alt det, jeg siger, interessant og den figur, jeg er, er måske også interessant. Så der kan jeg holde hans opmærksomhed, siger hun og griner.

Selvom Christiane og Schaumburg-Müller og L.O.C. ikke længere danner par, samarbejder de om juletraditionerne. Foto: Mogens Flindt

Ikke første gang

Det er ikke første gang, Christiane Schaumburg-Müller lægger stemme til en tegnefilm, men det er først nu, Constantin er klar til at se det, hun har lavet.

- Han har lige nået den alder, hvor han godt kan holde koncentrationen en hel film, så nu skal han bare se dem alle sammen, siger hun.

I 'Klaus' lægger hun stemme til lærerinden Alva i den lille by Smeerenburg, hvor beboerne bruger det meste af tiden på at bekrige hinanden. Men så får en ung tilflytter en god idé, der involverer en kane, rensdyr og en masse gaver.

Selv er tv-værtinden helt vild med julefilm, og de lægger grund til en af hendes mest elskede juletraditioner.

I december har hun nemlig en række film, hun altid ser.

- Jeg har to kategorier af julefilm. Den ene er de film, der rent faktisk handler om jul, den anden er gamle amerikanske film, som jeg på en eller anden måde har fået bildt mig selv ind, at det er julet at se, måske fordi de i amerikanske julefilm altid sidder og ser den slags film, siger Christiane Schaumburg-Müller.

Især den sidste kategori, som blandt andet tæller film med Greta Garbo og Katharine Hepburn, kan få tv-værtinden til at drømme sig væk.

- De film gør mig helt nostalgisk. Der er sådan lidt 'Mad Men' over det univers, og den tid er jeg så fascineret af, siger hun og uddyber:

- Jeg er fascineret af romantikken og den måde, man gjorde sig umage på. Mændene er sindssygt elegante og galante og rigtige gentlemen, og det er lige så jeg savler, når en mand er en gentleman. Og så er det sindssygt stærke kvindekarakterer, og det tiltaler mig, siger hun.

Selve julen fejrer tv-værtinden hos sine forældre sammen med sine søskende, og den starter med en fast tradition lillejuleaften. Her er der også også julefilm på menuen.

- Det er de samme to film hvert år: 'Fars fede juleferie' og 'Love Actually'. Og det er i nattøj og med dyner i sofaen, siger Christiane Schaumburg-Müller.

'Klaus' kan ses på Netflix fra den 15. november.

