Christiane bekræfter: Her er min nye kæreste

Christiane Schaumburg-Müller nåede ikke at være single længe efter bruddet fra rapperen Liam O'Connor, der blev annonceret under 'Vild med dans'.

Hun bekræfter nu den senere tids rygter om, at hun danner par med milliardæren Daniel Åxman.

Det sker over for HER&NU.

– Jeg kan bekræfte, at Daniel og jeg er kærester, fortæller Christiane Schaumburg-Müller til HER&NU.

Se også: Efter skilsmisse: Sarah Grünewald har fået ny kæreste

Christiane Schaumburg-Müller har netop været på Maldiverne, hvor hun kunne fejre sin 38-års fødselsdag. Det skete ifølge ugebladet sammen med den nye kæreste.

Både Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald blev singler under 'Vild med dans'. Siden har de begge fundet kærligheden på ny. Foto: Mogens Flindt

Overdrevet glad

Ekstra Bladet har i de seneste uger forsøgt at få en kommentar fra tv-personligheden til den nye flamme, men hun har ikke ønsket at bekræfte romancen før nu.

- Jeg kan bekræfte det, jeg kan ikke sige så meget andet. Jeg kan bekræfte, at jeg er helt overdrevet glad, jeg har det så godt, siger hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Vi har det så godt, og det har stået på i noget tid. Ja, vi er kærester, fortsætter hun.

Noget tid siger du. Kendte I allerede hinanden, da du offentliggjorde bruddet fra Liam under 'Vild med dans'. Dengang kunne du jo fortælle, at I havde været fra hinanden i et stykke tid?

- Jeg har ikke lyst til at kommentere på tidshorisonten.

Vil du fortælle, hvordan I mødtes?

- Jeg tror, jeg holder mig til det, jeg har sagt. Jeg vil gerne bekræfte, at vi er kærester.

Christiane afslører: Vi står sammen

Købte kæmpe lejlighed

Navnet Åxman klinger måske ikke velkendt i alles ører, men han har skabt en milliardformue ved blandt andet ejendomsinvesteringer. Han bor desuden i Hellerup ligesom Christiane, og så skabte han overskrifter i hele verden, da han i 2015 via sit firma Lead Connection Limited købte to etager i luksusbyggeriet Opus i Hongkong. Prisen lød her på cirka 430 millioner kroner.

Da Christiane Schaumburg-Müller og Liam O'Connors brud blev officielt under 'Vild med dans' fortalte hun til Ekstra Bladet, at parret havde været fra hinanden i et stykke tid.

- Det er en nyhed for jer, men det er ikke en nyhed for os.

- Det er dejligt at gå med sådan noget alene, inden man skal sige det til hele verden, sagde hun i slutningen af oktober.