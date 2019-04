Christiane: - På ingen måde hæmmende at få et barn

De færreste, der ikke lige er i Christiane Schaumburg-Müller og Liam O'Connors inderkreds, havde formentlig set det komme, da parret i 2016 fortalte, at de havde fundet sammen igen og ventede barn.

Tv-værten og musikeren blev gift i december 2012, og i 2015 bekendtgjorde de, at de skulle skilles.

Derfor var det for mange lidt af en overraskelse, at de i september 2016 blev forældre til sønnen Constantin, der i dag et to et halvt år gammel.

Men beslutningen om at blive mor er den helt rigtige for Christiane Schaumburg-Müller, der ud over at byde velkommen til Danmarks modigste dansere, driver Chri-Chri, designer stentøjsserien Raw og står bag hudplejeserien Lille Kanin. Det fortæller 'Vild med dans'-værten i et interview med Alt for damerne.

- Jeg synes, det er fuldstændigt fantastisk at være mor og på ingen måde hæmmende at få et barn, tværtimod synes jeg, det åbner dørene til hele verden, siger Christiane Schaumburg-Müller, der selvfølgelig overvejer, om der skal flere arvinger til.

- Jeg er 37, og jeg er ikke afvisende over for tanken om flere børn, men føler ikke rigtigt, jeg har travlt. Jeg har en del veninder omkring mig, som er blevet mødre i start-40'erne. Jeg bekymrer mig ikke så meget over, om biologien pludselig kan spænde ben for mig, men jeg føler mig nok også meget yngre, end jeg er, siger hun.

Christiane vil have mere: Der kommer en to’er

For tv-værten og iværksætteren er det helt afgørende, at hendes barn - eller børn - er godt opdraget.

- Jeg går meget op i, at børn skal være velopdragne. De skal kende takt og tone. Det er sådan nogle dyder, jeg har med hjemmefra, og dem kunne jeg godt tænke mig at give videre, når min søn bliver ældre. Man siger goddag og farvel, har forståelse for, hvornår man skal tie stille og spørge ind, og tager andres tallerken med, når man tager af bordet. Det er velopdragent, siger hun til Alt for damerne.

