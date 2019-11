Christiane scorer nyt tv-job

Til foråret har TV2 premiere på et helt nyt danseprogram ved navn 'Den vildeste danser'.

Der er allerede blevet sat et erfarent hold af dansekaptajner i form af Silas Holst, Mille Gori og Sonny Fredie Pedersen, men nu løfter tv-kanalen også sløret for programmets to værter.

Den ene er tidligere professionel danser Christiane Schaumburg-Müller, der allerede har fem sæsoner som vært for 'Vild med dans' under bæltestedet.

Hun får selskab af skuespiller Christopher Læssø, der også er med i årets udgave af 'Vild med dans' - dog som deltager. Ingen af de to nye værter er altså bange for selv at kridte danseskoene.

- Det bliver det bedste at få ham som makker. Vi kommer til at blow the roof off sammen, er jeg sikker på, siger Christiane Schaumburg-Müller til TV2.

Christiane har fået værtstjansen for et nyt danseprogram. Foto: Mogens Flindt.

Helt anderledes

Man kunne måske fristes til at tro, at 'Den vildeste danser' bare bliver en kopi af 'Vild med dans', men det er ikke tilfældet.

Programmet er baseret på de britiske tv-koncept 'The Greatest Dancer', som er udviklet af ingen ringere end Simon Cowell.

- Vi får lov at opleve en masse forskellige genre, og jeg glæder mig til at opleve denne her helt rendyrkede energi og passion hos deltagerne, som virkelig dyrker det at udtrykke sig gennem dansen. Det bliver den vildeste fest, siger Christiane Schaumburg-Müller.

Både amatører og professionelle kan melde sig til programmet, der fungerer som en slags 'X-factor', hvor dansekaptajnerne og publikum i fælleskab sender deltagerne videre fra auditions til programmets liveshows.

Skuespiller og vært Christopher Læssøe danser i øjeblikket med Karina Frimodt i 'Vild med dans', men skal inden længe være dansevært sammen med Christiane. Foto: Martin Sylvest.

