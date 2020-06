Christiane svarer på botox-rygter

Flere har spekuleret i, om den smukke tv-vært Christiane Shaumburg-Müller får lidt hjælp til at holde sin hud så fin og glat, som man ser den på tv.

Det skriver hun hos sit eget livsstilsunivers Chrichri.

Her kommer 'Vild med dans'-værten ind på, hvad hun gør for at blive ved med at have en skinnende hud.

Ud over at bruge peelinger og hudkure for at holde huden, deler hun også, at hun får restylane i stedet for botox.

Bruges på samme måde

Og der er forskel på de to behandlinger.

Restylane består primært af et fyldstof, hyaluronsyre, som er et sukkerstof, der faktisk allerede findes i vores krop. Det binder væske og stimulerer de kollagene fibre. Og på den måde giver det fylde til de dybe furer i huden.

Botox derimod er en mikro-dosis nervegift, som man sprøjter ind for at blokere for nervesignalerne.

Det vil sige, at restylanen fylder rynkerne ud, mens botoxen lammer muskulaturen, så den ikke kan trække sig sammen og dermed glatter ud.

De bliver dog brugt på samme måde, hvor de sprøjtes ind i huden.

'Christiane har fået Restylane Skinbooster. Restylane Skinbooster er den tyndeste form for Restylane, der består af hyaluron og vand. Restylane Skinbooster giver huden let fylde og minimere de fine begyndende linier hun har, samt fugter huden indefra. Derudover påvirker Restylane Skinbooster huden til kollagendannelse og forebygger dermed rynker. Restylane Skinbooster holder ca 1 år', lyder det på hjemmesiden.

Christianes job i tv gør, at hun har brug for at holde sin hud fin. Foto: Mogens Flindt

Ikke klar endnu

Og ifølge hovedpersonen selv er hun endnu ikke klar til den mere omfattende behandling med botox.

'Jeg er ikke rynkeforskrækket. Overhovedet. Jeg synes selv, at min hud holder sig godt, men vil selvfølgelig gerne forkæle den og sørge for, at den har det så godt som muligt. Tanken om Botox osv. frister mig ikke… endnu i hvert fald. Når man som jeg arbejder på TV, synes jeg, at det er supervigtigt, at man kan have mimik, og indtil videre har jeg ikke haft behov for at slippe af med de rynker, jeg har. Ikke at jeg har noget imod Botox, overhovedet!', fortæller hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Christiane Schaumburg-Müller, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.