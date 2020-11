Christianes kæreste i stor millionrabat

Efter et halvt år på markedet har forretningsmanden Daniel Åxman fået 28,5 millioner for villaen i Hellerup, selvom det ikke var det, han ville have for den

Der er gang i boligsalget hos parret Christiane Schaumburg-Müller og kæresten, Daniel Åxman.

Efter et halvt år på markedet har forretningsmanden Daniel Åxman nemlig haft held med at sælge sin 280 kvadratmeter store villa i Hellerup.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det er dog ikke uden at gå lidt ned i pris.

Villaen var nemlig prissat til 31,5 millioner, men blev solgt for 28,5. Det er altså et nedslag på hele tre millioner.

Selv købte Daniel Åxman villaen for 28,5 millioner i 2019, så det er altså ikke meget forretning, han har fået lavet på det store hus.

Lige nu deler rigmanden adresse med Christiane på en anden vej i Hellerup, hvor de to i sommer købte sig en villa på 528 kvadratmeter.

Det hus gav de 31,5 millioner kroner for.

Også rækkehus til salg

Lige nu har parret også et rækkehus til salg i Klampenborg. Om det bliver et større salg, vides endnu ikke.

Parret valgte nemlig forleden at sætte det til salg efter kun halvanden måned som ejere.

Ifølge tingbogen indgik parret købsaftalen i starten af juni og underskrev skødet i slutningen af august. Boligen blev købt gennem parrets fælles virksomhed, CD Projects ApS, som de startede tidligere i år.

1. oktober fik Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman nøglerne til hjemmet, som de betalte 6.750.000 kroner for.

Prisen for det 153 kvadratmeter store rækkehus lyder nu på 10.995.000 kroner - altså lidt mere end 4,2 millioner kroner over den pris, de selv betalte for halvanden måned siden.

Til Ekstra Bladet fortalte Christiane, hvad grunden til hussalget var.

- Vi har købt et renoveringsprojekt, som vi har renoveret og brugt rigtig mange penge på at renovere fra a til z, og så skal der forhåbentlig flytte en familie ind i et totalrenoveret hus, som bliver rigtig glade for det. Vi må jo se, sagde Christiane med et smil.

