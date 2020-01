Christianes nye kæreste: Fra Asiens dyreste lejlighed til Hellerup

I 2015 blev Daniel Åxman kendt for at have købt Asiens dyreste lejlighed - ifølge South China Morning Post havde han smidt cirka 430 millioner kroner for en lejlighed i Hongkong.

Og nu er han så blevet kendt igen - denne gang som Christiane Schaumburg-Müllers nye kæreste.

Christiane bekræfter: Her er min nye kæreste

Det er dog ikke Hong Kong, som han har skiftet ud for at komme tæt på Christiane Schaumburg-Müller. Derimod er han sidste år flyttet fra Schweiz til Danmark, hvor han har købt en Hellerup-villa for 28 millioner kroner.

Hidtil har han været direktør i selskabet Woodman Asset Management, men sidste år blev han skiftet ud, og han fremgår ikke længere af selskabets hjemmeside.

I stedet har han oprettet en række selskaber i Danmark. Ingen af dem er endnu kommet med regnskab, og det er derfor ikke muligt at se, hvor mange penge, der er fyldt i det nye, danske eventyr.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at fange Daniel Åxman på telefonen.