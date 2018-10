Christopher afviser TV2 på et punkt: Derfor siger jeg nej

Christopher lagde vejen forbi 'Vild med dans' fredag aften, hvor han sang sin nye single 'Irony', men det var blot en engangsforestilling.

Den 26-årige sanger afviser, at han kommer til at være med i programmet foreløbig.

- Der kommer nok at ti gå år endnu.

- Min store passion er at skrive sange og synge. Selvom jeg godt kan lide at danse, når jeg er på scenen, er det mere en følelse. der skal ud- Ikke så meget en-to og cha-cha-cha, siger Christopher.

Er blevet spurgt

Den ombejlede herre er dog tidligere blevet spurgt, om han kunne tænke sig at være med, men der lød svaret nej.

- Jeg synes ikke rigtig lige, at timingen har været der, siger han.

Han er i det hele taget noget forbeholden over for at være med i programmet.

- Det er svært at sige. Jeg vil aldrig sige aldrig, men der kommer nok til at gå noget tid endnu, lyder det.

