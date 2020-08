Christopher blæst ud: - Jeg er rasende

Der er ingen tvivl om, at den danske sommer har stået i Soundboxens tegn, og at flere er blevet lige lovlig trætte af, at de små maskiner har kunnet blæse folk bagover med musik til langt ud på natten.

Og nu har et af ofrene for de vilde toner valgt at træde frem og fortælle sin historie.

Popstjernen Christopher fortæller i radioprogrammet 'Radio Lejet', at han er blevet godt og grundigt forhindret i sin nattesøvn, da han var i sit sommerhus i Tisvildeleje.

- Min nabo har spillet meget høj musik flere dage i streg nu til langt ud på natten. Det er lidt irriterende, men mit problem er lidt, at jeg for det første ikke vil være det sure røvhul, og for det andet har de været taktisk sådan, at de nærmest konstant har spillet ét af mine numre, lyder det med et grin fra Christopher i interviewet med Mikael Berthelsen.

- Så kan man jo ikke gå over og sige 'sluk for det lort', fortæller han.

Det er ikke meget søvn, Christopher har fået i sit sommerhus. Foto: Henning Hjorth

Stjernen er simpelthen holdt vågen af sin egen musik. Og det ved han ikke helt, hvordan han skal håndtere.

- Jeg er rasende over, at min nabo har så god musiksmag.

Og den gode smag i musik satte altså popstjernen i noget af et dilemma, fordi han ikke kunne komme over og sige, at de skulle slukke.

- Jeg har egentlig bare ligget og ventet på, at de skulle spille noget Mads Langer, så jeg kunne gå over og være rasende, fortæller han.

Du kan høre hele det sjove interview øverst i artiklen.