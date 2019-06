Christopher om brylluppet: - Lettet, glad, spændt og nervøs

Lørdag formiddag sagde Christopher og Cecilie Haugaard ja til hinanden efter knap fem år som kærester.

Vielsen fandt sted i smukke omgivelser foran Helenekilde Badehotel i Tisvilde med udsigt over vandet og omgivet af familie og venner.

Til tonerne af klassikeren 'At Last' blev den 28-årige model ført til alters af sin far.

Foto: Mogens Flindt

Christopher fik sin Cecilie. Foto: Mogens Flindt

Efter vielsen bar popstjernen sin kone over dørtærsklen til hotellet. Foto: Mogens Flindt

Blandt gæsterne er sangeren Mads Langer og hans forlovede, Julie Lillelund og sanger Brandon Beal, som tidligere har arbejdet sammen med Christopher ved flere lejligheder. Nogle timer efter vielsen stillede det nyslåede ægtepar op til fotografering foran hotellet – Cecilie i florlet brudekjole med bar ryg, og Christopher iført grønt suit.

Cecilie Haugaard var lige ved at sætte sig ind i den forkerte bil efter vielsen, men blev stoppet af sin mand. Foto: Mogens Flindt

På spørgsmålet om, hvordan dagen var forløbet indtil videre, lød svaret fra popsangeren:

- Jeg er lettet, glad, spændt og nervøs.

Efter en kort fotosession gik parret med hinanden i hånden ud på gårdspladsen, hvor der holdt en åben Jaguar. Cecilie Haugaard var lige ved at sætte sig ind i den, men blev hurtigt rettet af sin mand.

- Det er ikke den, skat, sagde han. I stedet kørte parret efter chaufføren i en stor Porsche efterfulgt af deres gæster.

Det nygifte par stillede op til billeder foran hotellet. Foto: Mogens Flindt

Hvor selskabet skulle hen, vides ikke. Sikkert er det dog, at festen holdes på Helenekilde Badehotel. Her overnatter også en del af gæsterne, mens andre er indkvarteret på Tisvilde Strandhotel ikke langt derfra eller i sommerhuse.