Christopher på knæ: Jeg ventede i et år

Alt skulle være helt perfekt, når Christopher skulle falde på knæ og fri til kæresten Cecilie Haugaard.

Det romantiske frieri havde været længe undervejs, da 26-årige Christopher havde gemt på ringen og det store spørgsmål i et helt år.

Forklaringen på den længe ventetid, inden han stillede det store spørgsmål til Cecilie, er, at da ringen endelig var færdig hos den udvalgte juveler, så var den i hans øjne så perfekt, at frieriet også skulle være det.

- Det skulle selvfølgelig være om sommeren og midt i en solnedgang. Der var lige nogle stjerner, der skulle være på linje der, fortæller Christopher på den røde løber til 'The Voice '18' i Tivoli.

Selv tegnet den

Den store ring, som pryder Cecilies finger, består faktisk af tre ringe, og de er alle tre tegnet af sangeren selv.

- Jeg har selv været med til at tegne og vælge. Jeg har været igennem mange juvelerer. Det har været en lang proces, fortæller Christopher om den helt særlige forlovelsesring.

Modellen har ikke altid alle tre ringe på, når hun viser tegnet på forlovelsen med sangeren frem. Det er der en helt særlig grund til, forklarer Christopher.

- De to små yderste ringe er allianceringe, som hun kan have på, når hun er på arbejde. Den midterste er lidt for stor og voldsom at lægge fra sig, hvis man er på arbejde. De to allianceringe er dog lille smule for store, så de skulle lige laves mindre.

Se videoen øverst i artiklen, hvor Christopher fortæller om den perfekte ring, frieri og planerne for brylluppet.

