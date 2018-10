Christopher skal lære brudevals af 'Vild med dans'-dommer

De seneste fire år har popstjernen Christopher dannet par med modellen Cecilie Haugaard, og i starten af september kunne parret meddele, at det skulle giftes.

- Det er rigtig dejligt, og det var meget, meget stort, siger Christopher om frieriet.

Nu er planlægningen og forberedelserne til den store dag så småt gået i gang.

- Jens Werner har tilbudt mig at lære brudevalsen, og jeg har tænkt mig at tage ham på ordet. Der var jeg hurtig til at sige, at den holder jeg ham oppe på, siger den blonde sanger med et smil.

Christopher på knæ: Jeg ventede i et år

Hvornår brylluppet skal stå, er endnu ikke afgjort. Men parret håber, at det kan ske inden for et år, ligesom traditionen foreskriver efter en forlovelse.

- Det håber vi, at vi kan overholde. Men lige nu nyder vi bare at være i den der kærlighedsboble, hvor man kalder hinanden for mand og kone og sådan noget, siger Christopher.

Han kan mærke, at det føles anderledes at være forlovet end at være kærester.

- Der sker et eller andet, som er svært at sætte ord på. Der er ingen vej tilbage, nu er det 'dig og mig for altid', og det er der sat to store, fede streger under, siger han.

Se også: Christophers travle model-kæreste: Sådan får vi tid til hinanden

Snart udkommer popstjernen med et nyt album, og sangene på det er i høj grad tilegnet hans kommende hustru.

- Der er nærmest ikke noget (på albummet, red.), der ikke er til hende, siger han.

- Jeg elsker at skrive kærlighedssange, og når man skriver dem, så skriver man jo til den, man har tættest på, siger Christopher.

Hvorfor han faldt for den mørkhårede model, har han ikke svært ved at svare på.

- Hun er en skøn Odense-pige. Første gang jeg så hende, var jeg blæst bagover. Hun er lige så umiddelbar og behagelig, som hun er smuk, så det var jo mere eller mindre kærlighed ved første blik. Jeg har haft fire år til at tage mig mod til, og nu går hun ingen steder, siger han.

Se også: Christopher afviser TV2 på et punkt: Derfor siger jeg nej