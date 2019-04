Christophers forlovede scorer stort job: Ny vært på TV2

Det er ikke kun deltagerne, der er nye, når 'Danmark har talent' vender tilbage til efteråret.

Når TV2 blænder op for en ny sæson af talent-showet bliver det nemlig også med to nye værter ved roret.

Modellen Cecilie Haugaard, der er forlovet med popstjernen Christopher, skal sammen med youtuberen Rasmus Brohave underholde backstage og sørge for, at talenterne kommer godt og trygt på scenen.

'X Factor'-vinder dropper ud

Det skriver tv2.dk.

Opgaven som vært ser Cecilie Haugaard frem til.

- 'Danmark har talent' er i mine øjne et program fyldt med inspirerende og modige mennesker i alle aldre og størrelser, og jeg glæder mig til at møde hver enkelt af dem. Jeg tror, det bliver virkelig sjovt at lave, siger Cecilie Haugaard til tv2.dk og understreger, at hun er glad for, at hun får Rasmus Brohave som sin makker, da han har erfaring med at lave tv.

Har drømt om det

Også Rasmus Brohave glæder sig til at kaste sig ud i den nye rolle som vært.

- Da jeg som 14-årig begyndte at lave videoer til YouTube, fandt jeg lynhurtigt ud af, at jeg ville være tv-vært, når jeg blev voksen. Det blev hurtigt et mål for mig, og når folk spurgte, hvilken type program, jeg ville være vært på, brugte jeg altid 'Danmark har talent' som eksempel, siger Rasmus Brohave, der har mere end 250.000 abonnementer på Youtube, mens næsten 300.000 følger med på Instagram.

De to overtager teten fra Felix Smith og Christopher Læssøe.

Også Rasmus Brohave bliver vært på 'Danmark har talent'. Foto: Henning Hjorth

TV2 jubler

Hos TV2 glæder de sig til at kunne byde den nye værtsduo velkommen og prøve noget nyt.

- Hos TV2 har vi elsket Felix og Christophers makker- og værtskab og skylder dem en stor tak. Men i år vælger vi at åbne op for et helt nyt kapitel af 'Danmark har talent', som altid har hyldet det uventede, og jeg glæder mig til alt det, Rasmus og Cecilie har at byde på, siger underholdningsredaktør hos TV2 Thomas Strøbech.

Floppede i finalen: Det skal han nu

Ud over de nye værter kommer der også til at sidde flere nye ansigter bag dommerbordet i den kommende sæson.

Christopher og Cecilie hos dronningen. Foto: Rariq Mikkel Khan

Kun den 55-årige komiker og sanger Peter Frödin går igen, og dermed er der skiftet ud i panelet på tre pladser.

De nye dommere er tv-værten Signe Lindkvist, komikeren Simon Jul og danseren og skuespilleren Sus Wilkins. De erstatter skuespilleren Jarl Friis-Mikkelsen, danseren Cecilie Lassen og musikeren Thomas Buttenschøn.

'Danmark har talent' får premiere på TV2 til efteråret og er syvende sæson af programmet på dansk tv.