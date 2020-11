Christophers gravide kone: - Savner min mand

Sangeren Christopher er testet positiv for coronavirus, og det har fået hans kone, Cecilie Haugaard, til at tage sine forholdsregler

Popidolet Christopher kunne tidligere torsdag meddele, at han er testet positiv for coronavirus.

Det betyder, at også hans kone, Cecilie Haugaard, der er gravid med parrets første barn, er gået i selvisolation, selvom hun er testet negativ flere gange.

Det oplyser hun på Instagram.

'Mange tak for jeres søde og bekymrende beskeder i forbindelse med smitten. Jeg er testet negativ flere gange og baby og jeg har det godt. Jeg har taget mine forholdsregler og har været i selvisolation siden, vi fandt ud af det. Her bliver jeg indtil, jeg har fået min sidste test, alt er sikkert og jeg er uden for risiko', skriver Cecilie Haugaard, der arbejder som model.

Hun fortæller desuden, at det ikke er videre spændende at være isoleret.

'Jeg keder mig lidt alene, savner min mand og er så ked af det på hans og bandets vegne, men det er det eneste rigtige og jeg ser frem til koncerterne i december', skriver hun.

Sådan så det ud, da parret sagde 'ja' til hinanden i 2019. Foto: Mogens Flindt

Christopher og Cecilie Haugaard fortalte i september, at hun er gravid, og de venter den lille pige til marts.

De blev gift i 2019.

Christopher: - Jeg har corona

Udskyder koncerter

28-årige Christopher skulle have fortsat sin efterårsturné de kommende dage, men han har nu udskudt koncerter i Aabenraa, Vejle og København til sidste halvdel af december.

På Facebook forklarer den populære sanger, at han naturligvis er ærgerlig over at måtte flytte den afsluttende del af sin igangværende turné:

Christopher begår løftebrud

'Jeg har det godt og kan ikke mærke nogen symptomer, men jeg bærer på virussen. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at give den videre til nogen andre, og derfor er jeg i isolation, indtil jeg kan testes negativ. Jeg har glædet mig så ufatteligt meget til at spille for jer alle og er helt vildt ærgerlig over at måtte flytte disse koncerter.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Cecilie Haugaard og Christopher.