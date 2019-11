Cirkusrevyen hylder legende

Alt har en ende.

Efter mere end 40 sæsoner på Bakkens skrå brædder takker Ulf Pilgaard næste år endegyldigt af fra Cirkusrevyen. Det er altså sidste chance, hvis man vil opleve ham i en af sine ikoniske roller.

Den 78-årige skuespillers afgang markeres med en helt særlig forestilling søndag 21. juni.

- Vi sætter alle sejl til for at fejre Ulf og hylde den fantastiske tid, han har været her i Cirkusrevyen.

- Han har på mange måder været Cirkusrevyens fyrtårn gennem 40 sæsoner, så det er selvfølgelig vemodigt at sige farvel, men vi gør det med en festlig hyldest. Det bliver en formidabel fest, lyder de rosende ord fra revydirektør Torben 'Træsko' Pedersen.

Hyldestforestillingen sidst i juni vil blandt andet byde på taler og underholdning til ære for det afgående koryfæ. Der bliver kun et begrænset antal billetter til denne forestilling, så det gælder om at være på pletten, hvis man vil sikre sig en plads, når de kommer til salg 31. oktober.

Rift om pladserne

Noget kunne tyde på, at Ulf Pilgaard er en populær herre blandt revyfolket. Selvom der stadig er over et halvt år til premieren på næste års Cirkusrevy, har den i skrivende stund allerede solgt over 50.000 biletter.

- Vi er utrolig glade for, at så mange gerne vil se Ulf en sidste gang på scenen i Cirkusrevyen. 2020 bliver et helt specielt år, og jeg glæder mig til at se den revy, holdet får strikket sammen til næste år, siger Torben 'Træsko' Pedersen.

Foruden Ulf Pilgaard består Cirkusrevyen af instruktør Lisbet Dahl og skuespillerne Niels Ellegard, Mille Lehfeldt og Carsten Svendsen.

