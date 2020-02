Claus Elming klar til nye tv-jobs

Den tidligere 'Vild med dans'-vært kunne godt tænke sig, at der snart var bud efter ham til et job på skærmen

'Vild med dans'-vært, NFL-kommentator og quiz-master på tv.

50-årige Claus Elming har prøvet lidt af hvert på skærmen, og efter en længere pause fra at være på, er han nu klar til at vende tilbage til fjernsynet.

- Nu har jeg holdt pause i to et halvt år, så nu kunne jeg da godt begynde at overveje at komme tilbage. Men jeg havde lige behov for at holde en pause, siger Claus Elming, der ikke har lagt sig fast på, hvilken genre han gerne vil tilbage til.

- Nu har jeg jo både lavet sport og underholdning, så måske en kombination, men det kunne også være enten det ene eller det andet, siger han.

Nøgen gak-gak til kendis-fest: Se alle de vilde billeder

Den tiltrængte pause har Claus Elming blandt andet brugt på selv at udvikle et par tv-ideer, som nu ligger hjemme i skuffen og venter på at blive til noget.

- Nogle af dem er ret simple, og nogle af dem er kæmpe store og kræver, at man får en stor partner med som DR, TV2 eller et stort format på TV3, siger Claus Elming, der endnu ikke har den helt stor salgstale klar for at sælge sine ideer.

- Men jeg har da talt med nogen om det, så nu må vi se, hvad det bliver til, og om jeg kan få mig selv ind som vært også. Der er især en af tingene, som jeg virkelig gerne selv vil være vært på, siger han.

Se også: Skrottet som vært: TV2-profil scorer nyt job

Mens Claus Elming venter på det rigtige tv-tilbud, bruger han tiden på sine virksomheder.

- Jeg har intet mindre end tre firmaer. Det ene til mine bøger, foredrag og tv-opgaver, og så har jeg et firma, der laver spil til internettet. Derudover og har jeg et firma, der hedder Gul Klud, som er vores amerikanske fodbold-univers, og det tager en hel del af min tid, vil jeg sige.

- Så du ligger ikke hjemme på sofaen?

- Nej, det nyder jeg, når jeg kan, siger han med et grin og understreger, at det går glimrende i hans tre forretninger.

- Det går fint. Jeg styrer helt selv min tid og hygger mig med det, siger Claus Elming.

Se også: Hårdt ramt efter TV2-exit: Jeg har ingen indkomst